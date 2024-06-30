Общество

Новая неделя испытает волгоградцев пеклом до +36º

Общество 30.06.2024 08:27
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30.06.2024 08:27


В Волгоградской области новая неделя стартует с испепеляющей жары. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, в отдельные дни температура превысит +35 градусов. 

— 1 июля, в понедельник, по области осадки маловероятны, ветер северо-восточного направления со скоростью 3-8 м/с. Ночью +14...+19º, при прояснении до +10º, днем +28...+33º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Во вторник, 2 июля, также без сильных осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночные часы +17...+22º, при прояснении температура составит +12...+17º, после обеда воздух прогреется до +31...+36º.

В Волгограде 1 и 2 июля сильные осадки также не ожидаются.

— 1 июля в городе-герое ночью +16…+18º, днем +30...+32º. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. 2 июля в ночной период +18…+20º, в дневные часы до +32...+34º. Без существенных осадков, ветер юго-восточного направления 6-11 м/с, — уточнили волгоградские прогнозисты. 

По данным сервиса Gismeteo, в Волгограде с 1 по 7 июля установится малооблачная погода с небольшими осадками к выходным. Самыми жаркими днями новой недели станут вторник, среда и пятница. Дневная температура будет держаться на отметке в +33 градуса. 

Жара чуть спадет лишь к субботе и воскресенью. В эти дни после обеда температура не поднимется выше +30 и +28 градусов соответственно. Ночные температуры на неделе в среднем не опустятся ниже +20 градусов. В понедельник и вторник возможны небольшие геомагнитные возмущения. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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