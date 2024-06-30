Бочаров вместе с митрополитом Феодором встретил в Волгограде икону Русских Побед

В Волгоградскую область в рамках Всероссийского крестного хода по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принесен недавно обретенный московский список Казанской иконы Божией Матери. Первыми святыню встретили Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор Андрей Бочаров.





Уточняется, что 6 мая 2024 года при благословении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось принесение недавно обретенного московского списка Казанской иконы Божией Матери в епархии РПЦ. Крестный ход начался от стен Кремля в день памяти великомученика Георгия Победоносца и завершится там же 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

— Утром 30 июня состоится торжественная встреча иконы в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского, — рассказали V102.RU в Волгоградской епархии.

В этот же день в 20.00 святыню принесут в храм Казанской иконы Божией Матери. Здесь она пробудет до 18.00 понедельника, 1 июля, чтобы верующие смогли поклониться.





Справка

Во всех епархиях РПЦ принимающих святыню, организуют молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом. Московский список Казанской иконы Божией Матери — икона Русских Побед.

Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская иконастала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор.В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти.

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретен только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года — в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы игосударственный праздник Дня народного единства.

Фото: администрация Волгоградской области