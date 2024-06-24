Экономика 24.06.2024 17:56 Реклама
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24.06.2024 17:56 Реклама
Банк Уралсиб предлагает новую услугу для держателей бизнес-карт «Мир» – получение наличных средств в рублях в магазинах при совершении покупки.
Для получения наличных при совершении покупки:
• перед покупкой сообщите кассиру сумму, которую необходимо снять с бизнес-карты*;
• подтвердите покупку вводом ПИН-кода;
• получите наличные и чек, подтверждающий покупку и получение наличных с карты.
Услуга автоматически доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир». Подробную информацию о бизнес-картах и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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