Экономика

Работодатели задолжали волгоградцам 5,8 млн рублей

Экономика 28.06.2024 08:02
0
28.06.2024 08:02


В Волгоградской области задолженность по зарплате за месяц увеличилась до 5,8 млн рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, рост на 1 июня составил почти 20%.
Среди регионов ЮФО больше всего долгов перед сотрудниками накопили работодатели Астраханской области. Здесь объем долгов увеличился в 2,1 раза и достиг 21,7 млн рублей. В Севастополе этот показатель составляет 7,8 млн. 
Лишь в трех регионах Южного федерального округа нет никакой зарплатной задолженности – это Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.06.2024 12:15 Реклама
Экономика 28.06.2024 12:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2024 10:08 Реклама
Экономика 28.06.2024 10:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.06.2024 12:36
Экономика 27.06.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2024 08:36
Экономика 27.06.2024 08:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2024 14:29
Экономика 26.06.2024 14:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2024 16:26 Реклама
Экономика 25.06.2024 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 17:56 Реклама
Экономика 24.06.2024 17:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2024 14:05
Экономика 24.06.2024 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2024 17:27
Экономика 23.06.2024 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2024 10:36
Экономика 22.06.2024 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2024 14:47
Экономика 21.06.2024 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2024 11:26 Реклама
Экономика 21.06.2024 11:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2024 13:12
Экономика 20.06.2024 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2024 10:36
Экономика 20.06.2024 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.06.2024 09:47
Экономика 20.06.2024 09:47
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:15
РСХБ направил более 12,5 млрд рублей на поддержку АПК Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде школьница написала письмо Герою России Андрею БочаровуСмотреть фотографии
11:44
ЕР обучит жителей оказанию первой помощи и химбиозащитеСмотреть фотографии
11:31
В Волжском из-за пожара эвакуировали ТРК «ПланетаЛето»Смотреть фотографии
11:12
В Волгограде погибла травмированная в ж/д депо косуляСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде в массовом ДТП на ул. Исторической пострадал годовалый ребенокСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде потратят миллионы на спасение 18 утопающих в сумраке дворовСмотреть фотографии
10:31
«Он летел по встречке»: под Волгоградом в ДТП с маршруткой погиб мотоциклистСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
На выходных волгоградцев продует штормовым ветром при +34ºСмотреть фотографии
09:41
Быстрее дойти пешком: Волгоград сковали пробки из-за молодёжного фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
09:35
Алиментщика из Волгограда разыскали в квартире друга-должникаСмотреть фотографии
09:35
Шатры с мясными деликатесами развернут на улице Чуйкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:15
В Волгограде на сцене ЦКЗ прозвучала уникальная музыкальная поэторияСмотреть фотографии
08:40
«Мог оторваться тромб»: под Волгоградом потерявший управление УАЗ протаранил заборСмотреть фотографии
08:24
Волгоградцев предупредили о геошторме 28 июняСмотреть фотографии
08:02
Работодатели задолжали волгоградцам 5,8 млн рублейСмотреть фотографии
22:07
В Волгоградской области переиздадут «Красную книгу»Смотреть фотографии
21:26
Андрей Бочаров предложил назвать Царицыным часть ВолгоградаСмотреть фотографии
20:48
Первым соперником «Ротора» в новом сезоне станет «Шинник»Смотреть фотографии
20:37
«Не понравилось»: волгоградец отсудил 1,5 тысячи за надкусанную едуСмотреть фотографии
20:05
Андрей Бочаров пожелал участникам фестиваля укрепить демографиюСмотреть фотографии
19:39
Раз-два, #ТриЧетыре: в амфитеатре в Волгограде стартовал молодежный фестивальСмотреть фотографии
18:54
Кулачный бой водителей Hyundai и Lexus сняли камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
На кейс-форуме Сбера в Волгограде предприниматели узнали о секретах продвижения бизнесаСмотреть фотографии
18:18
Признала вину: сбившей четверых школьников волгоградке грозит до двух лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
Представитель СК России Петренко: Бастрыкин процитировал слова россиянСмотреть фотографии
17:52
Тринадцать часов в сутках жители региона России будут жить в тишинеСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде ищут пострадавших от действий экономного бизнесмена. Возбуждено делоСмотреть фотографии
17:21
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Игорем СлинькоСмотреть фотографии
16:57
Глава СКР Александр Бастрыкин назвал ГД «Государственной дурой»Смотреть фотографии
 