Работодатели задолжали волгоградцам 5,8 млн рублей

Экономика 28.06.2024 08:02
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28.06.2024 08:02
В Волгоградской области задолженность по зарплате за месяц увеличилась до 5,8 млн рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, рост на 1 июня составил почти 20%.
Среди регионов ЮФО больше всего долгов перед сотрудниками накопили работодатели Астраханской области. Здесь объем долгов увеличился в 2,1 раза и достиг 21,7 млн рублей. В Севастополе этот показатель составляет 7,8 млн.
Лишь в трех регионах Южного федерального округа нет никакой зарплатной задолженности – это Краснодарский край, Адыгея и Ростовская область.
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