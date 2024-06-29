В Ростовской области столкнулся с фурой туристический автобус из Волгограда

29 июня в Красносулинском районе Ростовской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и междугороднего автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», в двухэтажном транспортном средстве находились волгоградские туристы, возвращающиеся домой с отдыха на море.

- Сегодня ночью на 980-м км М-4 «Дон» грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Геленджика в Волгоград. В результате ДТП двум пассажирам оказана помощь на месте, ещё одна девушка госпитализирована с травмой ноги, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Судя по видеокадрам, распространённым спасателями, удар был такой силы, что от кабины автобуса практически ничего не осталось.

Отметим, после аварии волгоградцы продолжили путь домой на резервном автобусе.