Экономика

Подорожавшие бананы и картофель разогнали инфляцию в Волгоградской области

Экономика 22.06.2024 10:36
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22.06.2024 10:36


Инфляция в Волгоградской области в мае ускорилась до 7,71% после 7,28% в апреле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на аналитический доклад Волгоградского отделения Банка РФ.
Основными факторами  названы сокращение импорта некоторых продуктов питания, а также продолжившийся перенос в цены возросших издержек предприятий в условиях повышенного потребительского спроса. 
Наибольший рост инфляции наблюдается в сфере продовольствия – этот показатель вырос до 9,60% в мае после 8,76% в предыдущем месяце. В основном это было связано с ускорением годового роста цен на плодоовощную продукцию. На тенденцию повлияло сокращение импорта некоторых видов овощей и фруктов, в частности, бананов и картофеля. В частности, снизился импорт экзотических фруктов из основной страны-поставщика. А объем поставок картофеля сократился из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных заморозками и недостатком влаги.    
Недостаточно упали и цены на тепличные овощи. Из-за более холодной, чем годом ранее погоды расходы предприятий на освещение и отопление теплиц выросли. Затраты на оплату труда также продолжили увеличиваться из-за нехватки персонала.  В совокупности все эти факторы привели к большему, чем в апреле, годовому подорожанию плодоовощной продукции в целом, подчеркнули эксперты.
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары также увеличился и составил 5,67% в мае после 5,49% в апреле из-за высокого уровня потребительской активности на фоне ограниченного предложения. 
В этих условиях производители и ретейлеры продолжили перенос в цены возросших издержек -  на сырье, оборудование, заработные платы и логистику. В итоге дорожали парфюмерия, косметика, моющие и чистящие средства и телевизоры. 
На инфляцию в этой сфере также повлиял рост жилищного строительства – больше людей стали приобретать жилье. Из-за этого спрос волгоградцев на ремонтные работы и покупку мебели возрос. Как следствие, строительные материалы и мебель подорожали в годовом выражении сильнее, чем в апреле.
Небольшой рост инфляции зафиксирован и  в сфере услуг. Этот показатель в мае по сравнению с апрелем вырос  на 0,07 п.п., до 7,54%. Свою лепту в данный процесс внесли выросшие цены на парикмахерские услуги и услуги ЖКХ. Изменение расценок в коммунальной сфере  связывают с ростом зарплат коммунальщиков из-за нехватки кадров. В свою очередь из-за удорожания содержания и обслуживания жилья подросли ставки на аренду квартир. 

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