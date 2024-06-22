



Инфляция в Волгоградской области в мае ускорилась до 7,71% после 7,28% в апреле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на аналитический доклад Волгоградского отделения Банка РФ. Инфляция в Волгоградской области в мае ускориласьв апреле. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на аналитический доклад Волгоградского отделения Банка РФ.

Основными факторами названы сокращение импорта некоторых продуктов питания, а также продолжившийся перенос в цены возросших издержек предприятий в условиях повышенного потребительского спроса. Основными факторами названы сокращение импорта некоторых продуктов питания, а также продолжившийся перенос в цены возросших издержек предприятий в условиях повышенного потребительского спроса.

Наибольший рост инфляции наблюдается в сфере продовольствия – этот показатель вырос до 9,60% в мае после 8,76% в предыдущем месяце. В основном это было связано с ускорением годового роста цен на плодоовощную продукцию. На тенденцию повлияло сокращение импорта некоторых видов овощей и фруктов, в частности, бананов и картофеля. В частности, снизился импорт экзотических фруктов из основной страны-поставщика. А объем поставок картофеля сократился из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных заморозками и недостатком влаги. Наибольший рост инфляции наблюдается в сфере– этот показатель вырос до 9,60% в мае после 8,76% в предыдущем месяце. В основном это было связано с ускорением годового роста цен на плодоовощную продукцию. На тенденцию повлияло сокращение импорта некоторых видов овощей и фруктов, в частности, бананов и картофеля. В частности, снизился импорт экзотических фруктов из основной страны-поставщика. А объем поставок картофеля сократился из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных заморозками и недостатком влаги.

Недостаточно упали и цены на тепличные овощи. Из-за более холодной, чем годом ранее погоды расходы предприятий на освещение и отопление теплиц выросли. Затраты на оплату труда также продолжили увеличиваться из-за нехватки персонала. В совокупности все эти факторы привели к большему, чем в апреле, годовому подорожанию плодоовощной продукции в целом, подчеркнули эксперты. Недостаточно упали и цены на тепличные овощи. Из-за более холодной, чем годом ранее погоды расходы предприятий на освещение и отопление теплиц выросли. Затраты на оплату труда также продолжили увеличиваться из-за нехватки персонала.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары также увеличился и составил 5,67% в мае после 5,49% в апреле из-за высокого уровня потребительской активности на фоне ограниченного предложения. Годовой темп прироста цен натакже увеличился и составил 5,67% в мае после 5,49% в апреле из-за высокого уровня потребительской активности на фоне ограниченного предложения.

В этих условиях производители и ретейлеры продолжили перенос в цены возросших издержек - на сырье, оборудование, заработные платы и логистику. В итоге дорожали парфюмерия, косметика, моющие и чистящие средства и телевизоры.

На инфляцию в этой сфере также повлиял рост жилищного строительства – больше людей стали приобретать жилье. Из-за этого спрос волгоградцев на ремонтные работы и покупку мебели возрос. Как следствие, строительные материалы и мебель подорожали в годовом выражении сильнее, чем в апреле. На инфляцию в этой сфере также повлиял рост жилищного строительства – больше людей стали приобретать жилье. Из-за этого спрос волгоградцев на ремонтные работы и покупку мебели возрос. Как следствие, строительные материалы и мебель подорожали в годовом выражении сильнее, чем в апреле.

Небольшой рост инфляции зафиксирован и в сфере услуг. Этот показатель в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,07 п.п., до 7,54%. Свою лепту в данный процесс внесли выросшие цены на парикмахерские услуги и услуги ЖКХ. Изменение расценок в коммунальной сфере связывают с ростом зарплат коммунальщиков из-за нехватки кадров. В свою очередь из-за удорожания содержания и обслуживания жилья подросли ставки на аренду квартир. Небольшой рост инфляции зафиксирован и в сфере. Этот показатель в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,07 п.п., до 7,54%. Свою лепту в данный процесс внесли выросшие цены на парикмахерские услуги и услуги ЖКХ. Изменение расценок в коммунальной сфере связывают с ростом зарплат коммунальщиков из-за нехватки кадров. В свою очередь из-за удорожания содержания и обслуживания жилья подросли ставки на аренду квартир.



