Директор ЦПКиО снова отправил в полет своих подчиненных

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда накануне начал работать для посетителей экстремальный аттракцион «Мельница». Как сообщает V102.RU, перед открытием первыми его протестировали сотрудники парка.







— Продолжаем традицию и перед официальным открытием нового экстремального аттракциона пробуем его на себе, — поделился гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Аттракцион имеет высоту 17,5 метра и вмещает в себя до 28 человек. Конструкция поднимает посетителей на высоту и начинает вращать по часовой стрелке.

Напомним, ранее на себе сотрудники парка опробовали аттракцион «Большой маятник»

Видео: ООО «Парк»