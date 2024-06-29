В Волгограде синоптики снова предрекли жару до +34





После продолжительной передышки волгоградцам снова пообещали привычную летнюю жару. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, вместо ливней и града в регион вернется солнце и теплая погода.

Уже завтра, 30 июня, обещают температуру днем от +29º до +31º тепла. Сильный ветер также не побеспокоит горожан - 6-11 м/с .

В понедельник, 1 июля, температура ночью составит +14...+19º , а днем воздух прогреется до 30-32º . Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

2 июля в областной столице без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Столбики термометра в этот день поднимутся максимально до +32...+34º.