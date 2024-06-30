Волгоградцев пугают двойным тарифом за «липовые» поверки счетчиков

Жителям Волгограда стали приходить квитанции с призывом срочно оплатить поверку счетчиков на воду. Горожанам грозят штрафами и повышенными тарифами в случае отказа.

— В последние дни в почтовых ящиках волгоградцев вновь начали появляться «платежные квитанции» с громкими названиями «Предписание согласно № 102-ФЗ …Повторно», «Уведомление о поверке счетчиков», «Извещение». Авторы данных листовок стараются сделать все, чтобы «платежки» выглядели достаточно убедительно: на листовках размещают гербы РФ и печати некой организации под названием «Жилсервис» — с QR-кодом, исходящим номером, ссылками на нормы законодательства о необходимости поверки приборов учета, — рассказали V102.RU в пресс-службе Концессий. — Листовки с требованиями немедленно оплатить поверку счетчиков являются обычным рекламным трюком. Специалисты «Концессий» напоминают: следить за сроками поверки счетчиков потребители могут и должны сами

Уточняется, что горожан посредством листовок предупреждают об истечении сроков поверки их приборов учета и предписывает как можно скорее произвести оплату за повторную поверку. Волгоградцев запугивают большими штрафами и двойным повышением тарифа на оплату ЖКУ.

— К сожалению, многие обескураженные горожане верят этим «угрозам»: вызывают «специалистов» по телефонам, указанным на листовках, оплачивают «поверку» и только потом обращаются за разъяснениями в «Концессии», — заявляют в ресурсоснабжающей организации. — На самом деле все эти листовки не имеют никакого отношения к «Концессиям водо- и теплоснабжения». В ходе ранее организованной проверки специалистами регуправления ФАС данную рекламу от имени «Жилсервиса» признали ненадлежащей с возбуждением административного производства.

Потребителям напоминают, о необходимости самостоятельно отслеживать сроки поверки приборов учета. Также узнать о периоде поверки можно либо в техпаспорте счетчика, либо (при наличии сведений у АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК») в платежке в модуле под названием: «Сведения о показаниях ИПУ «Дата поверки».

Впрочем, если при внесении показаний система перестает принимать новые данные, то это значит, что срок поверки прибора учета уже истек.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»