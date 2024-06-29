В Волгограде на площадке фестиваля #ТриЧетыре состоялся бал выпускников





29 июня в Волгограде в амфитеатре прошёл бал выпускников. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие 2,5 тыс. бывших школьников со всех муниципальных образований Волгоградской области.

Событие началось с церемонии награждения призёров Всероссийской олимпиады.

- Ученик школы № 30 города Волжского Арсений Инфантьев получил высокие баллы по математике - федеральный финал состоялся в Нижнем Новгороде. Еще один воспитанник этой школы Михаил Леденёв обошел 300 конкурентов и стал лидером по информатике в Татарстане. Мария Коробко из гимназии № 5 города Волгограда — в числе лучших участников всероссийской олимпиады по итальянскому языку, — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Все победители получили уникальную возможность – поступить в любой вуз России без экзаменов.

Отметим, после небольшой официальной части началась концертная программа. Перед выпускниками выступили танцевальные коллективы и вокальные исполнители.

Фото: администрация Волгоградской области