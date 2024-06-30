В «Царицынской опере» завершают XX-й юбилейный сезон





XX-ый театральный сезон в «Царицынской опере» выдался насыщенным на премьерные спектакли, мировые постановки, яркие концертные программы. К своему юбилею «Царицынская опера» подошла в статусе наиболее успешного и динамично развивающегося театра Волгоградской области. Несмотря на свой сравнительно «молодой» возраст, коллектив известен и любим далеко за пределами региона.

Более 50 тысяч зрителей посетили оперные, балетные спектакли, концерты и сказки. Около 6 тысяч билетов было приобретено по Пушкиной карте. В ТОП-самых востребованных спектаклей театра вошли: балеты «Щелкунчик» (6+), «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (6+), мультижанровый спектакль «Маленький принц» В. Овсянникова (6+). Самыми посещаемыми оперными постановками стали: «Кармен» Ж. Бизе (12+), «Князь Игорь» А. Бородина (12+) и «Кармина Бурана» К. Орфа (12+).

XX-ый юбилейный театральный сезон начался со знаковых спектаклей. В начале ноября в театре «Царицынская опера» с огромным успехом прошла премьера мировой постановки «Маленький принц» (6+) по одноименной повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери.





Музыка специально написана для спектакля современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым. Иллюстрирующая, сопровождающая голоса артистов композиция усиливает чувства и обнажает поразительную философию произведения. Мультижанровая постановка, представляющая собой синтез оркестровой музыки, балетного искусства и слова, была поставлена на грант губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Грандиозной премьерой сезона стал балет «Щелкунчик» П.И. Чайковского (6+). Рождественская история полностью захватила зрителей, которые на миг очутились в атмосфере волшебства и тайны. Легендарный «Щелкунчик» в постановке художественного руководителя балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки, народного артиста Юрия Клевцова открыл новогоднюю сессию спектаклей для всей семьи.





Сцена театра «Царицынская опера» преображалась множество раз, превращаюсь в украшенную гостиную, волшебный лес, Конфетюринбург. Сказочные декорации и фантазийные костюмы созданы известным московским художником, действительным членом Российской академии художеств Дмитрием Чербаджи.

Лучшие голоса волгоградской оперной сцены поделились своей любовью к самому волшебному празднику в концертной программе «Ирония судьбы» (6+), автор идеи и дирижёр-постановщик Сергей Гринев, режиссёры Мария Кузьмина и Светлана Яковлева.

В продолжение сказочно-музыкальных традиций театра-юбиляра, маленьким зрителям и их родителям была представлена новогодняя премьера «Самый лучший праздник» (6+). Мюзикл композитора Сергея Липенко и Марии Кузьминой (автор либретто и режиссер-постановщик).

24 марта на сцене театра «Царицынская опера» состоялась премьера современной сказки для детей «Этикет и Кº» (0+), созданная волгоградскими авторами. Сюжет спектакля придумала Мария Кузьмина, музыку написал композитор Олег Хозов. Благодаря спектаклям для детей театр завоевывает сердца новых зрителей, воспитывая эстетический вкус у самых маленьких, готовит «культурного зрителя» театрально-музыкальной сцены.

12 декабря в столице нашей страны на международной выставке-форуме «Россия» состоялась презентация Волгоградской области. На этом знаковых мероприятии с блеском выступили наши замечательные солисты, которые в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень театра. А открывали торжественное мероприятие воспитанники Волгоградского детско-юношеского симфонического оркестра. В апреле 2023 года в Колонном зале коллектив юных музыкантов, солистов театра и хора с большим успехом исполнил программу для концерта «Сталинград. Наследники героев» (12+), посвящённого 80-летию Победы в Сталинградской битве. «Царицынская опера» прилагает огромные усилия для развития уникального коллектива, готовит талантливую смену для музыкальных сообществ региона и страны.

В юбилейном сезоне театр «Царицынская опера» принимал гостей. В сентябре в Волгоград приезжали артисты Саратовского академического театра оперы и балета, на сцене «Царицынской оперы» показали балет «Доктор Айболит» И. Морозова (0+), балет «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова (12+).

В июне в «Царицынской опере» снова прошли гастроли Саратовского театра оперы и балета. Волгоградские зрители очень тепло встретили спектакли: комическую оперу «Тайный брак» Д. Чимарозы (12+), мюзикл «Бременские музыканты» Г. Гладкова (6+), балет «Бахчисарайский фонтан» Б. Астафьева (12+), которые прошли в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли».

В ноябре в театре с огромным успехом прошёл концерт Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова. Для волгоградских зрителей прозвучала программа марафона «Мой Рахманинов» (12+), приуроченного к 150-летию со дня рождения великого композитора.

В апреле в театре «Царицынская опера» прошёл вечер одноактных опер под названием «Немаленькие трагедии» (12+). В премьерных спектаклях «Алеко» С. Рахманинова (6+) и «Каменный гость» А. Даргомыжского (6+) объединились концепции молодых режиссёров-постановщиков Полины Пимаховой и Александра Паркина.





В современных акцентах режиссёры намеренно изменили «угол обзора», актуализировали вечные темы великих произведений А.С. Пушкина. «НЕмаленькие трагедии» (12+) стали очередным ярким экспериментом театра «Царицынская опера» и первым опытом сотрудничества с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Примечательно, что группа постановщиков спектаклей – студенты творческого вуза.

Напомним, что с прошлого года в «Царицынской опере» продолжается фестиваль авторских проектов «Искусство в деталях», в рамках которого зрители уже увидели различные постановки. В XX-ом юбилейном сезоне в рамках фестиваля состоялась яркая премьера спектакля «Паяцы» Р. Леонкавалло в дебютной постановке солиста Алексея Михайлова.





В продолжение проекта в театре с большим успехом прошли авторские программы – салонный концерт Екатерины Богачёвой «Эхо поэта» (6+), камерный концерт заслуженной артистки РФ Анны Девяткиной «Деревья думают ночами» (6+).

26 мая в театре «Царицынская опера» состоялся отчётный концерт «Шаг к мечте» (6+) воспитанников Студии балетного искусства. Свой первый творческий год юные артисты балета завершили на сцене, блестяще исполнив танцевальные номера из классических балетных постановок.

Студия балетного искусства ГБУК ВГТ «Царицынская опера» появилась год назад при поддержке благотворительного фонда «Илзе Лиепа». В XX-ом юбилейном сезоне юные артисты балета приняли участие во всех балетных и некоторых репертуарных спектаклях, сказках. Финальный праздник балета был полностью посвящён детям, которые подготовили обширную программу на большой сцене.

7 июня под эгидой Ассоциации музыкальных театров прошла международная конференция «Театрально-музыкальная провинция: проблемы и пути решения», организованная театром «Царицынская опера». Более десяти театров из России и Белоруссии приняли участие в мероприятии. Обсуждались самые насущные проблемы учреждений культуры, основной из которых стала проблема кадрового обеспечения профессиональных театров творческим персоналом.

Директор Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Сергей Гринев представил опыт создания и работы детского симфонического оркестра. Это первый в России не учебный, а концертирующий детский коллектив, который является полноправной творческой единицей симфонического сообщества региона. Многие талантливые воспитанники оркестра уже пополнили коллектив «Царицынской оперы» и других творческих объединений страны.

Юбилейный сезон завершается полномасштабной, блистательной оперой «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (12+), заключительный премьерный показ которой состоится 7 июля.

Режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение.





Художник по костюмам – известный дизайнер сценического костюма, преподаватель Белорусской государственной академии искусств Татьяна Лисовенко. Художник-постановщик, лауреат Волгоградской области, член Союза художников РФ Георгий Матевосян. Потрясающая сценография и визуальное прочтение всех событий, блистательный актёрский состав.

В XX-ом юбилейном сезоне было показано около 250 спектаклей, концертов и сказок. Сегодня «Царицынская опера» переживает знаковый этап своей творческой биографии. Театр продолжает удивлять и привлекать зрителей, ведь творческий коллектив готов к самым сложным вызовам и постановкам. Радостно, что большее количество достойнейших профессионалов театрального мира готовы поделиться опытом и творчеством с волгоградским оперным театром. Впереди новый XXI сезон и грандиозные творческие планы.

Фото предоставлено театром «Царицынская опера».

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