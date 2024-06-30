На волгоградской трассе легковушка улетела в кювет. Есть погибший

В Ленинском районе Волгоградской области накануне в 11.50 на 15 километре дороги Ленинск — Рассвет слетела в кювет легковушка, сообщает V102.RU.

— По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля LADA Granta потерял управление и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда СМП. Пассажира доставили в больницу.

Фото: архив ИА «Высота 102»