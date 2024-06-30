Происшествия

На волгоградской трассе легковушка улетела в кювет. Есть погибший

Происшествия 30.06.2024 09:32
0
30.06.2024 09:32


В Ленинском районе Волгоградской области накануне в 11.50 на 15 километре дороги Ленинск — Рассвет слетела в кювет легковушка, сообщает V102.RU.  

— По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля LADA Granta потерял управление и съехал с дороги в кювет с последующим опрокидыванием,  прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда СМП. Пассажира доставили в больницу. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.06.2024 15:30
Происшествия 29.06.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 19:29
Происшествия 28.06.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 16:06
Происшествия 28.06.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 10:31
Происшествия 28.06.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.06.2024 08:40
Происшествия 28.06.2024 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 18:54
Происшествия 27.06.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 12:03
Происшествия 27.06.2024 12:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 12:02
Происшествия 27.06.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 09:53
Происшествия 27.06.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2024 09:28
Происшествия 27.06.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 21:21
Происшествия 26.06.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 18:26
Происшествия 26.06.2024 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 17:51
Происшествия 26.06.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2024 10:56
Происшествия 26.06.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2024 18:40
Происшествия 25.06.2024 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:15
В Волгоградской области бьют тревогу из-за ядовитых прудов-накопителей. Власти предлагают ждать три годаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
СК возбудил дело после отравления волжан салатами из пекарни. Среди пострадавших — шестилетний ребенокСмотреть фотографии
10:24
В «Царицынской опере» завершают XX-й юбилейный сезонСмотреть фотографии
10:19
«В пойме — бесплатно»: жителей Волгоградской области возмутили белые грибы по цене мясаСмотреть фотографии
09:32
На волгоградской трассе легковушка улетела в кювет. Есть погибшийСмотреть фотографии
08:55
Бочаров вместе с митрополитом Феодором встретил в Волгограде икону Русских ПобедСмотреть фотографии
08:39
Бастрыкин ждет дело после издевательств над школьницей в ВолжскомСмотреть фотографии
08:27
Новая неделя испытает волгоградцев пеклом до +36ºСмотреть фотографии
08:13
С 1 июля пенсионеры смогут без комиссии оплачивать коммунальные счетаСмотреть фотографии
07:55
Директор ЦПКиО снова отправил в полет своих подчиненныхСмотреть фотографииCмотреть видео
22:52
Яркие залпы, тысячи снимков и всеобщий восторг: фестиваль #ТриЧетыре завершился грандиозным фейерверкомСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде на площадке фестиваля #ТриЧетыре состоялся бал выпускниковСмотреть фотографии
19:37
Под Волгоградом новый участок дороги через Волго-Ахтубинскую пойму готов на 80%Смотреть фотографии
18:59
В Волжском на два месяца изменят маршруты общественного транспортаСмотреть фотографии
17:14
Молодежный центр «ВОЛГА» открыли в амфитеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:29
Пожарят и заморозят: волгоградцев до отвала накормят мороженым на фестивале #ТриЧетыреСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде синоптики снова предрекли жару до +34Смотреть фотографии
15:30
В Ростовской области столкнулся с фурой туристический автобус из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Рост инфляции в Волгоградской области свалили на погоду и туристовСмотреть фотографии
14:26
В Волжском установлены личности подростков, издевавшихся над сверстницейСмотреть фотографии
13:37
На площадке фестиваля #ТриЧетыре появился ЛУКорлик и фотозона с мотоцикламиСмотреть фотографии
13:04
Андрей Бочаров посетил учебный класс «Бессмертного Сталинграда» на площадке фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:20
В Волжском группа людей избила мужчину на улице: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Лада Дэнс споет на 70-летии ВолжскогоСмотреть фотографии
12:10
«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудниковСмотреть фотографии
11:22
Волгоградский полицейский Александр Карпов спас жизнь скованному конвульсиями мужчинеСмотреть фотографии
10:59
Марш молодожёнов, регата, концерт и фейерверк: стартовал третий день фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде в тайне от горожан открылся первый официальный пляжСмотреть фотографии
10:12
Кулинарный поединок на фестивале #ТриЧетыре объединил 35 семейСмотреть фотографии
09:51
В Волжском подростки засняли на видео издевательства над сверстницейСмотреть фотографии
 