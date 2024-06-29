Экономика

«Красный Октябрь» организует санаторно-курортное лечение сотрудников

Экономика 29.06.2024 12:10 Реклама
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29.06.2024 12:10 Реклама


На металлургическом заводе реализуется программа оздоровления работников в рамках санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения. Всего начиная с этого года в рамках программы отдохнули и поправили здоровье более ста сотрудников предприятия.
Заводчанам предоставляется возможность круглогодичного отдыха и оздоровления на курортах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области и других регионов. Период санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения составляет от семи до четырнадцати дней.
Работники оплачивают только 10% от общей стоимости своей путевки и 50% от стоимости путевки члена семьи.
– В апреле отдыхали с мужем в одном из санаториев г. Кисловодска. Впечатления только положительные: прекрасная лечебная база, отличное питание, благоустроенная территория. Мы много гуляли по городу, ездили на экскурсии, посещали вечерние мероприятия. Очень приятно, что благодаря программе оздоровления работников, действующей на нашем заводе, мы смогли отдохнуть и поправить свое здоровье, – поделилась впечатлениями сотрудница предприятия.
Также на «Красном Октябре» проходит летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. Металлургический завод берет на себя большую часть расходов по оплате путевок в лагеря Волгоградской области и санатории Черноморского побережья. В этом году на летний отдых детей выделено 250 путевок.
Фото: предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный Октябрь», ИНН 3459080648

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