



29 июня в Волгограде начался третий день молодёжного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает ИА «Высота 102», патриотический кластер, обустроенный в рамках мероприятия у музея-заповедника «Сталинградская битва», сегодня посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона смог оценить боевое оснащение сразу нескольких эпох: оружие и обмундирование Красной армии, а также дроны, без которых невозможно представить современные боевые действия.









Одно из центральных мест площадки отведено стенду боевого отряда «Бессмертного Сталинграда». Здесь инструкторы подразделения оборудовали специальный класс, где все желающие могут потренироваться в управлении дронами на специальных виртуальных тренажёрах.





Общаясь с военнослужащими, губернатор отметил особую важность освоения молодёжью навыков управления БПЛА, подчеркнув, что дроны играют существенную роль не только на полях сражений, но во многих мирных сферах деятельности.

- Сегодня сложно представить топографию, обеспечение безопасности, в том числе противопожарной, без применения беспилотников, - отметил Андрей Бочаров.

Также во время посещения патриотических площадок глава региона смог пообщаться с именитыми гостями. Своими впечатлениями от фестиваля #ТриЧетыре поделились знаменитые боксёры Константин Цзю и Кевин Джонсон.





- Это все очень здорово: это для детей, для молодежи. Видно, что они получают удовольствие, что у них есть возможности развиваться и проявлять таланты, - рассказал Костя Цзю.

В свою очередь Андрей Бочаров отметил роль молодёжи в формировании будущего как Волгоградской области, так и в целом России. По мнению руководителя, основная задача взрослых — помогать новому поколению в реализации дерзких, амбициозных идей во благо нашего будущего.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в последний день фестиваля #ТриЧетыре для всех желающих доступны 50 досуговых площадок, где каждый без исключения сможет найти увлечение на свой вкус.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области