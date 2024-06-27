Экология

В Волгограде на природоохранные мероприятия алюминиевого завода потратят 1,3 млрд рублей

Экология 27.06.2024 11:21
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27.06.2024 11:21


Волгоградский алюминиевый завод получил комплексное экологическое разрешение. Этот документ устанавливает нормативы выбросов в атмосферный воздух и лимиты на размещение отходов от производственной деятельности предприятия до июня 2031 года. Кроме того, он дал ход новой программе повышения экологической эффективности производственных процессов, которая была разработана на предприятии.
— Комплексное экологическое разрешение по своей сути заменяет действующие ранее разрешения,— прокомментировал ИА «Высота 102» начальник отдела экологии ВгАЗа Дмитрий Тюлюков. — При этом обязывая предприятия применять наилучшие доступные технологии.
Так, к 2027 году электролизное производство ВгАЗа будет полностью переведено на технологию «ЭкоСодерберг», которая благодаря автоматической подаче сырья в электролизер увеличит его герметичность, тем самым, сокращая негативное воздействие на окружающую среду. А для поддержания высокого уровня технологической дисциплины корпуса электролиза будут оснащены системой видеомониторинга, что позволит в режиме реального времени осуществлять контроль за герметизацией технологического оборудования.
Кроме того,программа повышения экологической эффективности предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию «мокрой» ступени газоочистки для корпуса № 5, поскольку содовый раствор дает возможность более глубокой очистки отходящих газов. Всего на природоохранные мероприятия планируется потратить более 1,3 млрд рублей.
Напомним, что еще в 2007 году в интервью газете «Ведомости» основатель РУСАЛа Олег Дерипаска назвал экологию фактором №1 для бизнеса. Поэтому неудивительно, что в 2019 году РУСАЛ по собственной инициативе вошел в пилотную группу предприятий, проходящих процедуру получения КЭР. А первым предприятием, получившим комплексное экологическое разрешение, стал Красноярский алюминиевый завод.
Фото предоставлено пресс-службой «РУСАЛ Волгоград».

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