Горящий на дороге УАЗ попал на видео в Волгоградской области

Происшествия 26.06.2024 21:21
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26.06.2024 21:21
В Руднянском районе Волгоградской области на обочине дороги дотла выгорел УАЗ. Полыхающий между Сосновкой и Ильменем автомобиль сняли на видео очевидцы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области V102.RU подтвердили факт происшествия, уточнив, что пожарные выезжали на место 26 июня в 04.17.
- На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Руднянском районе. Горел автомобиль УАЗ 1991 года выпуска по всей площади. Пожарные расчеты 60-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04:31 ч. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.
Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки транспортного средства.
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