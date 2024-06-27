Авто

OMODA в пустыне «Поющие пески»: кроссовер из Поднебесной стал участником ультрамарафона в Калмыкии

Авто 27.06.2024 14:15 Реклама
0
27.06.2024 14:15 Реклама

Поклонники бега на свежем воздухе преодолели десятки километров по раскаленной пустыне Калмыкии, где в середине июня прошел ультрамарафон «Адык-Ультра-Трейл – 2024». Сопровождали участников  забега на всех дистанциях организаторы – команда ULTRA100. А помог им в этом АРКОНТ и новая OMODA C5 AWD – полноприводный кроссовер, который в условиях жесткой эксплуатации показал, на что на самом деле способен.

Ультрамарафон проходил на территории заповедника «Черные земли» – на самом опустыненном участке Республики Калмыкия, который местные жители называют «Поющими песками». Их и предстояло преодолеть участникам забега на пяти дистанциях, самая экстремальна из которых – «Джузгун» на 70 километров.

Это было путешествие в самое сердце пустыни, испытание выносливости, скорости, воли и мужества. На помощь участникам ультрамарафона приходили организаторы, которые контролировали спортсменов на всех участках дистанции.

В этих условиях OMODA C5 AWD продемонстрировала все возможности полноприводной трансмиссии. Кроссовер оснащен 1.6-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Если добавить к этому возможность принудительно заблокировать муфту подключения задних колес и силовую тягу в 275 Нм, то становится понятно, почему за удивительно короткое время полноприводному варианту удалось взлететь на вершину всех российских авторейтингов.

В модификации AWD кроссовер дебютировал на отечественном рынке сравнительно недавно. До этого модель была представлена только переднеприводной версией. Внешне автомобиль ничем не отличается от своего «брата» по модельному ряду. Оборудован штатными 18-дюймовыми дисками, фирменной решеткой радиатора и тонкими линиями дневных ходовых огней. Выглядит все очень футуристично. Но для модного городского кроссовера этот «китаец» снаряжен для «оффроуда» достаточно серьезно.

Рассекая по дюнам, организаторы ультрамарафона смогли по достоинству оценить заднюю многорычажную подвеску OMODA с гидравлическими телескопическими амортизаторами, которая хорошо проглатывала все неровности. Смена режимов движения здесь тоже помогала, например, «4×4» давал спокойно пробираться по пескам и, главное, выезжать из барханов, при этом колеса не закапывались, а бодро вытягивали автомобиль из жаркого плена.

Не поскупилась OMODA и на системы безопасности, установив интеллектуальный круиз-контроль с дополнительной системой слежения и удержания в полосе, а также камеру кругового обзора с возможностью покрутить виртуальный автомобиль.

Внутри салона поместили цифровую приборную панель и экран медиасистемы, на котором высвечивается вся необходимая информация. В том числе, удобная навигация и управление двухзонным климат-контролем, который спасал в жару под 40°С. В подлокотниках установили ниши для хранения и стенд для зарядки двух телефонов – последняя особенно пригодилась организаторам ультрамарафона во время титульной дистанции, которая длилась 11 часов.

Те, кто не участвовал в забегах, смогли ощутить свободу степи и аутентичную культуру Калмыкии на фестивале «Хан Бархан»: прокатиться на верблюдах и лошадях, испытать себя в спортивных состязаниях, стрельбе из лука или попробовать блюда калмыцкой кухни под вечерним небом – и новая OMODA C5 AWD вписалась в эту атмосферу как никто другой.

Новый флагман OMODA на ультрамарафоне продемонстрировал весь свой внедорожный арсенал и наравне с участниками стал одним из первых покорителей «Поющих песков». Несмотря на то, что бренд позиционирует кроссовер как городской, со степями и пустынью он справился ничуть не хуже, чем с асфальтированными дорогами.

Испытать полноприводный кроссовер OMODA C5 AWD самостоятельно можно в Волгограде в салоне официального дилера OMODA АРКОНТ на ул. Вильнюсской, 42. Запись на тест-драйв – на официальном сайте Арконт или по телефону: +7 (844) 220-59-18.

Реклама. ООО «Арконт ВВ», ИНН 3444205044

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Авто
17.06.2024 10:53 Реклама
Авто 17.06.2024 10:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Авто
05.06.2024 09:37 Реклама
Авто 05.06.2024 09:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Авто
27.05.2024 11:10 Реклама
Авто 27.05.2024 11:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:44
В Волгограде осудят предпринимателя за падение рабочего с фасада циркаСмотреть фотографии
15:31
Ограничения на продажу алкоголя ввели в Волгограде с 27 по 29 июняСмотреть фотографии
15:27
«Учиться или мучиться?»: под Волгоградом люди остались без дороги после строительства школыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
РФС возобновил продажу билетов на Суперкубок РФ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
OMODA в пустыне «Поющие пески»: кроссовер из Поднебесной стал участником ультрамарафона в КалмыкииСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом среди удачливых рыбаков разыграют моторную лодкуСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде 65-летняя медик отдала мошенникам 1,6 млн рублейСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде со второй попытки посадили авторитета Александра ЮношеваСмотреть фотографии
12:44
В Волжском таинственно пропала 49-летняя женщинаСмотреть фотографии
12:40
На разоблаченную УФСБ лжемать из Волгоградской области завели делоСмотреть фотографии
12:36
Молодой картофель в Волгограде подорожал до 60 рублейСмотреть фотографии
12:03
Раненая косуля забилась в ж/д депо в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:02
Потасовку полицейских с молодчиками сняли на видео в Быково Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В дни фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде назначили допэлектричкиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде автомобилисты снова пожаловались на сбои GPSСмотреть фотографии
11:27
Двое волгоградцев по-тихому слили 2 тыс литров солярки с нефтепроводаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде на природоохранные мероприятия алюминиевого завода потратят 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
11:02
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с электросамокатами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:53
Всего один волгоградский вуз попал в рейтинг ForbesСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области ввели два уровня погодной опасностиСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде у подъезда жилого дома нашли ружье ИЖ-57Смотреть фотографииCмотреть видео
09:28
«Ремень уже готов»: в Котово живым и здоровым нашелся 9-летний мальчикСмотреть фотографии
09:02
РПН помог вернуть волгоградке деньги за скрипучий диванСмотреть фотографии
08:36
Цены на АИ-95 преодолели рубеж в 58 рублей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:23
Иван Пяткин продлил контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
08:05
«Он гулял с друзьями»: в Котово пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
07:50
«Я спасаю свою дочь»: волгоградец опроверг обвинения в похищении собственного ребенкаСмотреть фотографии
07:48
Автор песни о мошке стал лауреатом премии ВолгоградаСмотреть фотографии
06:42
Волгоградец, сэкономивший на ребенке полмиллиона, предстал перед судомСмотреть фотографии
21:30
«Хочет два миллиона»: душительница Ахметова обвинила экс-подругу в рэкете и давленииСмотреть фотографииCмотреть видео
 