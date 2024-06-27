OMODA в пустыне «Поющие пески»: кроссовер из Поднебесной стал участником ультрамарафона в Калмыкии

Поклонники бега на свежем воздухе преодолели десятки километров по раскаленной пустыне Калмыкии, где в середине июня прошел ультрамарафон «Адык-Ультра-Трейл – 2024». Сопровождали участников забега на всех дистанциях организаторы – команда ULTRA100. А помог им в этом АРКОНТ и новая OMODA C5 AWD – полноприводный кроссовер, который в условиях жесткой эксплуатации показал, на что на самом деле способен.

Ультрамарафон проходил на территории заповедника «Черные земли» – на самом опустыненном участке Республики Калмыкия, который местные жители называют «Поющими песками». Их и предстояло преодолеть участникам забега на пяти дистанциях, самая экстремальна из которых – «Джузгун» на 70 километров.

Это было путешествие в самое сердце пустыни, испытание выносливости, скорости, воли и мужества. На помощь участникам ультрамарафона приходили организаторы, которые контролировали спортсменов на всех участках дистанции.

В этих условиях OMODA C5 AWD продемонстрировала все возможности полноприводной трансмиссии. Кроссовер оснащен 1.6-литровым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Если добавить к этому возможность принудительно заблокировать муфту подключения задних колес и силовую тягу в 275 Нм, то становится понятно, почему за удивительно короткое время полноприводному варианту удалось взлететь на вершину всех российских авторейтингов.

В модификации AWD кроссовер дебютировал на отечественном рынке сравнительно недавно. До этого модель была представлена только переднеприводной версией. Внешне автомобиль ничем не отличается от своего «брата» по модельному ряду. Оборудован штатными 18-дюймовыми дисками, фирменной решеткой радиатора и тонкими линиями дневных ходовых огней. Выглядит все очень футуристично. Но для модного городского кроссовера этот «китаец» снаряжен для «оффроуда» достаточно серьезно.

Рассекая по дюнам, организаторы ультрамарафона смогли по достоинству оценить заднюю многорычажную подвеску OMODA с гидравлическими телескопическими амортизаторами, которая хорошо проглатывала все неровности. Смена режимов движения здесь тоже помогала, например, «4×4» давал спокойно пробираться по пескам и, главное, выезжать из барханов, при этом колеса не закапывались, а бодро вытягивали автомобиль из жаркого плена.

Не поскупилась OMODA и на системы безопасности, установив интеллектуальный круиз-контроль с дополнительной системой слежения и удержания в полосе, а также камеру кругового обзора с возможностью покрутить виртуальный автомобиль.

Внутри салона поместили цифровую приборную панель и экран медиасистемы, на котором высвечивается вся необходимая информация. В том числе, удобная навигация и управление двухзонным климат-контролем, который спасал в жару под 40°С. В подлокотниках установили ниши для хранения и стенд для зарядки двух телефонов – последняя особенно пригодилась организаторам ультрамарафона во время титульной дистанции, которая длилась 11 часов.

Те, кто не участвовал в забегах, смогли ощутить свободу степи и аутентичную культуру Калмыкии на фестивале «Хан Бархан»: прокатиться на верблюдах и лошадях, испытать себя в спортивных состязаниях, стрельбе из лука или попробовать блюда калмыцкой кухни под вечерним небом – и новая OMODA C5 AWD вписалась в эту атмосферу как никто другой.

Новый флагман OMODA на ультрамарафоне продемонстрировал весь свой внедорожный арсенал и наравне с участниками стал одним из первых покорителей «Поющих песков». Несмотря на то, что бренд позиционирует кроссовер как городской, со степями и пустынью он справился ничуть не хуже, чем с асфальтированными дорогами.

Испытать полноприводный кроссовер OMODA C5 AWD самостоятельно можно в Волгограде в салоне официального дилера OMODA АРКОНТ на ул. Вильнюсской, 42. Запись на тест-драйв – на официальном сайте Арконт или по телефону: +7 (844) 220-59-18.

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