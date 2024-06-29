Общество

Дёшево и сердито: Волгоградцы могут оказаться на улице из-за принудительного расселения МКД

Общество 29.06.2024 08:50
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29.06.2024 08:50


В Волгограде жильцы одного из многоквартирных домов, признанных аварийными, бьют тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», городская администрация пытается принудительно расселить бывшее общежитие по адресу: ул. Таращанцев, д. 28. При этом собственники не оценили такую заботу. По информации волгоградцев, муниципалитет вынуждает их согласиться на мизерные компенсации, на которые невозможно приобрести другое жильё. Загнанные в угол жильцы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи, но пока их мольбы так и не сыскали ничей отклик.




- Нас фактически выкидывают на улицу. В апреле 2024 года я получила письмо от мэрии о том, что наш аварийный дом расселяют по муниципальной программе, а жильцы обязаны подписать соглашение об изъятии помещений, согласившись на компенсации, - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома Александра Анфайлова.

При этом власти предложили волгоградцам за жилые помещения мизерные суммы. Согласно оценке, проведённой по заказу городской администрации, стоимость квадратного метра жилой площади в здании составляет менее 60 тыс. рублей. При этом, по информации Волгостата, на конец 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке составляла 90,1 тыс. рублей, на вторичном рынке — 70,7 тыс. рублей.

Учитывая, что площадь комнат в экс-общежитии в разы меньше площади среднестатистической квартиры, так ещё и к тому же объём предложенной властями компенсации рассчитан исходя из стоимости ниже рынка, на выделенные средства собственники едва ли смогут приобрести нормальное жильё.

- Мою комнату площадью 18,7 кв. метра в администрации оценили в 1,1 млн рублей. При этом у меня не самая маленькая комната. И что людям делать с этими деньгами? Ипотечный кредит я не потяну. Остаётся или же съезжать из этого аварийного дома в другой, точно такой же, или же идти бомжевать на улицу, - добавила волгоградка.

По информации собственников, при оценке стоимости властями были упущены сразу два важных момента. В отличие от обычного МКД, в общежитии душевые, уборные, умывальные комнаты, а также прихожие и кухонные помещения, без которых площадь не может быть признана жилой, носят общедомовой характер и в равной степени принадлежат всем жильцам. Данное положение никак не нашло отражения в оценке, проведённой мэрией.

Кроме того, забыли власти оценить и стоимость земельного участка под домом, который, согласно Жилищному кодексу, также принадлежит в равной степени всем собственникам.

Естественно, что большинство жителей перспектива остаться без крова над головой не устроила. Волгоградцы отказались от предложения администрации. Однако, это не разрешило конфликт. Муниципалитет проявил завидную настойчивость и подал в суд исковое заявление с требованием о понуждении собственников к расселению.

- Я проживаю здесь с 2017 года вместе со своим сыном-инвалидом. Приобрела комнату специально в этом месте, потому что рядом находятся необходимые для его лечения медицинские учреждения. Конечно, условия здесь не самые лучшие, но это единственное, что я смогла себе тогда позволить. И что же теперь? Не успела я погасить займ, как нас выкидывают на улицу, - сетует Александра.

В конце мая – начале июня 2024 состоялись первые судебные заседания. По информации жильцов, судьёй была назначена новая экспертиза стоимости помещений. При этом, заключения почему-то должны быть произведены за счёт ответчиков – собственников жилых комнат.

- Это какое-то издевательство. У меня складывается впечатление, что нам специально пытаются заткнуть рот. Общежитие – есть общежитие, тем более если речь идёт об аварийном объекте – очевидно, что здесь живут люди с небольшим достатком. Многодетные матери, инвалиды, пенсионеры. Сейчас нас обязали заплатить за экспертизу по 18 тыс. рублей с комнаты. Кроме того, нам же ещё и услуги юристов необходимо оплачивать. А это тоже приличные траты, - отметила собственница.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с официальным запросом о вопиющей ситуации с принудительным расселением бывшего общежития. Власти подтвердили реалистичность описанного сюжета, однако не видят в происходящем причин для тревоги собственников.

- Действующими правовыми нормами предусматривается, что в случае несогласия с размером предлагаемой компенсации, муниципалитет обязан обратиться в суд. Соответствующее решение судебной инстанции даст муниципалитету правовые основания для выплаты компенсации в ином размере, - подчеркнули в департаменте по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда.

По информации редакции, за развитием ситуации наблюдают и в прокуратуре Волгоградской области. По сигналам собственников организована проверка.

Отметим, по информации собственников, спешка с расселением МКД вызвана планами по застройке данной территории. На месте аварийки уже чрез несколько лет должна появиться очередная многоэтажка.

Фото и видео: Александра Анфайлова

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