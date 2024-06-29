Общество

В Волжском заработали новые тарифы на проезд в общественном транспорте

Общество 29.06.2024 07:24
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29.06.2024 07:24


28 июня в Волжском заработали новые виртуальные тарифные планы, подключаемые к банковским картам. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», теперь к «пластику» можно привязать пакеты на 5, 15 или 30 поездок, стоимостью соответственно 140, 410 и 800 рублей.

- Наконец-то появились новые тарифные планы, которые мы анонсировали. В личном кабинете пассажира можно купить на свою банковскую карту «Пакет 5», «Пакет 15», «Пакет 30», - написал первый заместитель генерального директора компании «Волжская автоколонна № 1732» Игорь Медведев в сообществе компании на площадке Telegram.

О намерении расширить линейку виртуальных тарифов в транспортном предприятии сообщили в апреле 2024 года. Изначально планировалось, что соответствующий функционал будет внедрён на сайте предприятия в течение мая, однако затем сроки несколько раз сдвигались.

Отметим, ранее в 2023 году «Волжская автоколонна № 1732» уже внедрила виртуальный тариф на 45 поездок стоимостью 1100 рублей. Он действует в течение трёх месяцев с момента подключения. После исчерпания пакета поездок, при оплате услуг общественного транспорта с банковской карты пассажира будет списываться обычная стоимость билета – 30 рублей.

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