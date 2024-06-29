Волгоградский полицейский Александр Карпов спас жизнь скованному конвульсиями мужчине





27 июня во Фроловском районе Волгоградской области сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции оказал первую помощь скованному приступом мужчине. Как сообщает ИА «Высота 102», события разворачивались на участке местной автодороги.

- Прапорщик полиции Александр Карпов находился на службе и двигался на автомашине по трассе «Фролово-Ветютнев», когда заметил на обочине дороги лежавшего человека. Остановившись, полицейский подбежал к мужчине, у которого было затруднено дыхание и конечности свело судорогами, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейский не растерялся, вызвал карету скорой помощи, а пока ожидал медиков, перевернул 35-летнего мужчину на бок, подложив ему под голову свою куртку. Кроме того, правоохранителю пришлось до приезда медиков удерживать конечности пострадавшего, чтобы последний во время приступа не нанёс себе травм.

Отметим, ещё до прибытия врачей состояние фроловчанина стабилизировалось. Мужчина был доставлен для оказания дальнейшей медицинской помощи в одну из местных больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области