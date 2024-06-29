Общество

В Волгограде за 16,3 млн рублей возьмут под охрану мосты и путепроводы

Общество 29.06.2024 08:03
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29.06.2024 08:03


Власти Волгограда планируют защитить критически важную дорожную инфраструктуру от терактов и диверсий. Как сообщает ИА «Высота 102», под круглосуточную охрану будут взяты 23 сооружения на территории областного центра. Соответствующий аукцион был размещён комитетом городского хозяйства на портале Госзакупок.

Согласно проектно-сметной документации, компании, отобранной по итогу конкурсных процедур, предстоит организовать до конца 2024 года патрулирование мостов через ВДСК, р. М. Мечётка, трёх сооружений через реку Царица, а также 18 путепроводов.

В зависимости от уровня безопасности, действующего в городе, а также важности объекта, специалисты должны будут производить осмотры сооружений с периодичностью от нескольких раз в день вплоть до ежечасного режима. На эти цели из бюджета выделено 16,3 млн рублей.

Отметим, итоги аукциона будут подведены в течение недели. Охранная организация должна приступить к работе с 22 июля.

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