В Волгограде за 16,3 млн рублей возьмут под охрану мосты и путепроводы





Власти Волгограда планируют защитить критически важную дорожную инфраструктуру от терактов и диверсий. Как сообщает ИА «Высота 102», под круглосуточную охрану будут взяты 23 сооружения на территории областного центра. Соответствующий аукцион был размещён комитетом городского хозяйства на портале Госзакупок.

Согласно проектно-сметной документации, компании, отобранной по итогу конкурсных процедур, предстоит организовать до конца 2024 года патрулирование мостов через ВДСК, р. М. Мечётка, трёх сооружений через реку Царица, а также 18 путепроводов.

В зависимости от уровня безопасности, действующего в городе, а также важности объекта, специалисты должны будут производить осмотры сооружений с периодичностью от нескольких раз в день вплоть до ежечасного режима. На эти цели из бюджета выделено 16,3 млн рублей.

Отметим, итоги аукциона будут подведены в течение недели. Охранная организация должна приступить к работе с 22 июля.