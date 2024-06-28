Андрей Бочаров болел на «Волгоград Арене»

Тысячи волгоградцев посетили 28 июня футбольный турнир в рамках молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Как сообщает V102.RU, в решающем поединке за трофей сошлись на «Волгоград Арене» команды волгоградских вузов — физкультурной академии и опорного технического университета.





Перед матчем около гейтов наблюдалось настоящее столпотворение – желающих поболеть за футболистов оказалось немало. Среди болельщиков были и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с главой Волгограда Владимиром Марченко и первым заместителем губернатора, руководителем оргкомитета по проведению фестиваля Александром Дорждеевым.





Для зрителей организаторы подготовили еще один приятный бонус — среди них разыграют 30 сертификатов на предстоящий матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится на главной арене города-героя 13 июля.

Фото администрации Волгоградской области

