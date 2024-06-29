В Волгограде в тайне от горожан открылся первый официальный пляж





В Красноармейском районе Волгограда открылся первый официальный пляж. Как сообщает ИА «Высота 102», произошло это ещё неделю назад. По крайней мере, об этом гласит сообщение, размещённое местными властями.

- С 22 июня 2024 года в Красноармейском районе открывается место отдыха у воды с купанием на песчаной косе у маяка полуострова Сарептский, который находится в непосредственной близости от монумента В.И. Ленина. К услугам отдыхающих навесы, шезлонги, напитки, а для детей - детский батут, — говорится в объявлении районной администрации.





Долгожданная новость отчасти омрачена лишь тем обстоятельством, что большинство горожан отдохнуть на официальном пляже бесплатно не смогут. Добраться на него можно лишь с помощью переправы на моторных лодках. Стоимость услуги в одну сторону составляет 250 рублей.

Примечательно, что в отличие от районных властей, мэрия об открытии пляжа не сообщала. Более того, спустя два дня после объявления об открытии первого пляжа, городская администрация опубликовала информацию о том, что места отдыха только лишь подготавливаются к купальному сезону.

Ранее редакция ИА «Высота 102» неоднократно сообщала о засекречивании муниципалитетом информации по работе официальных пляжей. Кроме того, как выяснилось, власти уже утвердили сроки купального сезона. Они прописаны в постановлении №512 от 28.05.2024, однако ознакомиться с ними невозможно: ссылка на документ изъята с сайта администрации.

Отметим, пока городские и районные чиновники не могут сойтись в том, работают ли в Волгограде пляжи или только готовятся, жители осаждают берега Волги во всех мало-мальски пригодных для купания местах. К сожалению, как показывает практика предыдущих лет, далеко не всегда водные процедуры заканчиваются без последствий для жизни и здоровья волгоградцев.

Фото из архива ИА «Высота 102»