



Сегодня, 29 июня, в Волгограде настал третий заключительный день молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Организаторы подготовили много приятных сюрпризов для участников и гостей. Куда пойти и что посмотреть - рассказывает V102.RU.

С 10:00 до 12:00 в амфитеатре на нижней террасе набережной проходит награждение победителей площадок фестиваля.

На верхней и нижней террасах набережной с 11:00 до 19:00 начнут работать пять площадок: «Студенческий кампус», «Семейный», «Россия — страна для молодых», «Гастрономический» и «Досуговый». На них выступят боксеры Костя Цзю и Кевин Джонсон. Также пообщаться со студентами приедут на фестиваль актеры Вахтанг Беридзе и Александр Головин из сериала «Кадетство».

На Волге перед набережной в 13:00 стартует парусная регата «Волжская молодость».

В 15:30 на нижней террасе пройдет свадебный фестиваль - 50 молодоженов в нарядах совершат шествие по набережной.

На главной сцене Амфитеатра в 17:00 стартует бал выпускников.

В завершении дня с 19:00 до 22:00 на главной сцене феста пройдет заключительный концерт. На нем выступят DJ Smash, Artik&Asti, Артем Качер и коллектив блогеров ЦУЕФА.

В конце мероприятия организаторы обещают лазерное шоу и фейерверк.