Бастрыкин запросил доклад по делу о похищении 20-летней Волгоградки

28 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств удержания в заложниках 20-летней волгоградки. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», девушка была похищена в Кировском районе областного центра, после чего насильно удерживалась в съёмной квартире злоумышленниками, которые вымогали у неё деньги.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, — рассказали журналистам в пресс-службе СК России.

Отметим, в настоящее время по факту произошедшего продолжаются следственные действия. На сегодняшний день установлены личности двух участников преступления. Как выяснилось, ими оказались выходцы из Армении.