Общество

Железнодорожники ликвидируют опасный для поездов мусор в Волгограде и области

Общество 28.06.2024 20:13
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28.06.2024 20:13


Создающий угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта мусор ликвидируют вдоль путей сотрудники ПривЖД. Так, сообщает ИА «СарИнформ», силами железнодорожников с начала текущего года убрано 14 несанкционированных свалок в полосе отвода железной дороги в Волгограде, Саратове, Астрахани, а также в Эльтонском сельском поселении и городе Новоаннинский в Волгоградской области. 

Сообщается, что в работах задействованы около 80 железнодорожников, которые собрали более 25 кубометров отходов.  В основном свалки образуют жители частных  секторов, расположенных вдоль ж/д путей. 

Нахождение бытового мусора вблизи железнодорожных путей общего пользования, по которым ежедневно следуют пассажирские и грузовые поезда, создает реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. Для содержания инфраструктуры в надлежащем состоянии сотрудники ПривЖД регулярно наводят порядок на станциях и перегонах. В частности, они очищают междупутья, откосы и остановочные платформы, полосы отвода железной дороги и прилегающие территории от промышленного и бытового мусора, – уточняют саратовские журналисты.  

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»

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