Сообщается, что в работах задействованы около 80 железнодорожников, которые собрали более 25 кубометров отходов. В основном свалки образуют жители частных секторов, расположенных вдоль ж/д путей.
– Нахождение бытового мусора вблизи железнодорожных путей общего пользования, по которым ежедневно следуют пассажирские и грузовые поезда, создает реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. Для содержания инфраструктуры в надлежащем состоянии сотрудники ПривЖД регулярно наводят порядок на станциях и перегонах. В частности, они очищают междупутья, откосы и остановочные платформы, полосы отвода железной дороги и прилегающие территории от промышленного и бытового мусора, – уточняют саратовские журналисты.
Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»