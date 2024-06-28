



Создающий угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта мусор ликвидируют вдоль путей сотрудники ПривЖД. Так, сообщает ИА «СарИнформ» , силами железнодорожников с начала текущего года убрано 14 несанкционированных свалок в полосе отвода железной дороги в Волгограде, Саратове, Астрахани, а также в Эльтонском сельском поселении и городе Новоаннинский в Волгоградской области.

Сообщается, что в работах задействованы около 80 железнодорожников, которые собрали более 25 кубометров отходов. В основном свалки образуют жители частных секторов, расположенных вдоль ж/д путей.

– Нахождение бытового мусора вблизи железнодорожных путей общего пользования, по которым ежедневно следуют пассажирские и грузовые поезда, создает реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. Для содержания инфраструктуры в надлежащем состоянии сотрудники ПривЖД регулярно наводят порядок на станциях и перегонах. В частности, они очищают междупутья, откосы и остановочные платформы, полосы отвода железной дороги и прилегающие территории от промышленного и бытового мусора, – уточняют саратовские журналисты.

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»