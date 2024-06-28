Спорт

Денису Бояринцеву нужны новые футболисты «Ротора»

Спорт 28.06.2024 21:13
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28.06.2024 21:13


Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев после победы волгоградцев в товарищеском матче с ульяновской «Волгой» со счетом 2:0 сегодня, 28 июня, дал интервью клубной пресс-службе клуба, в котором рассказал о контрольной встрече и о трансферной работе перед стартом нового чемпионата, сообщает V102.RU.
 
- Я думаю, что в данный момент абсолютно не надо обращать внимания на результат. Сейчас мы занимаемся постановкой определенных игровых схем и сочетаний. Первый тайм не слишком у нас получился. Было неплохое начало и хороший контроль. Где-то вскрывали соперника, но потом отдали инициативу, потому что было много брака. Для стартовой игры в подготовительном периоде это нормально. Во второй половине избавились от лишних потерь мяча и наказали «Волгу» за высокую линию. Тот же контроль плюс были хорошие перехваты, и мы неплохо выбегали. Абсолютно два разных тайма. В первой половине хотелось бы подкорректировать многие моменты. Определенная картинка есть, скоропалительных выводов делать не будем. Игру предстоит разобрать. Все это рабочие моменты и процесс. Не надо обращать внимание на результат, а стоит продолжать работать. Нам нужно комплектоваться  и обязательно усиливать состав. Очень нужна конкуренция, — рассказал наставник волгоградской команды.  
 
Также Денис Бояринцев поведал о дальнейшей судьбе потенциальных новичков «Ротора».
- Мы сейчас со спортивным директором обсудим некоторые кандидатуры. Хотелось бы еще кое-кого посмотреть. 3-го июля проведем еще один матч и посмотрим несколько ребят. С кем-то, я думаю, уже определимся и с кем-то продлим контракты. Работы еще очень много, - заявил специалист.
 
Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал о ближайших планах команды и коснулся темы селекции.
- Первый короткий сбор у нас закончился. Буквально два дня отдохнем, а потом заезжаем на второй сбор. Фактически у нас остается две недели до начала чемпионата. Сроки очень сжатые, поэтому все надо делать оперативно. Мы очень стараемся. Переговоры носят тяжелый характер. Хорошие игроки востребованы. У них много предложений. Сейчас пытаемся договориться по двум-трем футболистам. Андрей Николаевич Дуров ведет очень сложные переговоры. Хотелось бы уже всех заполучить, чтобы начать плодотворно работать над командными взаимодействиями, определиться с основной обоймой и двигаться дальше. Проблем, конечно, у нас хватает, но опыт оперативного вмешательства есть. Постараемся к ближайшим турам подойти в хороших кондициях, — подытожил Бояринцев.
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com
 

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