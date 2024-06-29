Лада Дэнс споет на 70-летии Волжского

Общество 29.06.2024 12:11
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29.06.2024 12:11
С концертом на 70-летие Волжского выступит Лада Дэнс. Как рассказали V102.RU в администрации городского округа, певица исполнит старые хиты и новые песни на площадке в парке «Гидростроитель» и поздравит жителей с юбилеем города, который будет отмечаться в конце июля.
А вот в Волгограде уже начинается настоящий «звездопад». На фестивале #Три Четыре в Волгограде сегодня, 28 июня, выступят певица и экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова, певец Акмаль Ходжаниязов - Akmal', Ольга Серябкина, а также видеоблогер и исполнитель хитов «Пикачу» и Dior Егор Шип (Кораблин). 29 июня в концерте примут участие рэп-исполнитель, Dj Smash, а также группа Artik&Asti.
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