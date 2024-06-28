



Тысячи волгоградцев пришли на концерт Егора Шипа, который в эти минуты проходит на нижней террасе Центральной набережной в рамках фестиваля #ТриЧетыре.





Как сообщает корреспондент V102.RU, восторженные крики поклонников музыканта порой перебивали даже голос самого артиста.







Особенно повезло одной из поклонниц – музыкант пригласил ее на сцену к зависти остальных зрительниц.







Напомним, известность видеоблогеру Егору Шипу принесли песни Dior и «Пикачу», которые он также исполнит сегодня в Волгограде.



А после Егора Шипа место на сцене заняла Юлиана Караулова, которую публика также восторженно приветствовала. Завершился концерт выступлением Ольги Серябкиной.











Напомним, в третий и заключительный день фестиваля, 29 июня в Волгограде выступят Dj Smash, группа Artik&Asti, Артем Качер и творческое объединение ЦУ Е ФА, в котором состоят популярные блогеры Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Давид Туров и Симка.