В Котово погибла 5-летняя девочка, выпавшая из окна

Очередная трагедия произошла сегодня, 28 июня, в Котово Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местных жителей, 5-летняя девочка погибла после падения из окна третьего этажа в доме по ул. Лавровая. Ребенок облокотился на москитную сетку, после чего выпал с ней на асфальт. Девочку доставили в больницу, однако она скончалась в реанимации.

Известно, что за ребенком присматривала днем бабушка. Мама девочки находилась в момент трагедии в больнице, отец в настоящее на вахте.



В СУ СК по Волгоградской области уже начали проверку обстоятельств трагедии.



– Сегодня в лечебное учреждение города Котово с травмами, характерными для падения с высоты, была госпитализирована пятилетняя девочка. Несмотря на старания медиков, пострадавшая скончалась. По данному факту Котовским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР организована процессуальная проверка, – прокомментировала представитель управления Наталия Рудник. – В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, с начала лета в Волгоградской области произошло уже более десяти подобных случаев.

– Буквально в прошлые выходные подобное происшествие имело место в городе Палласовке. За жизнь и здоровье годовалого мальчика до сих продолжают бороться врачи одной из больниц областного центра, куда малыш был доставлен вертолетом санавиации, – передают в СУ СКР.

Следственное управление по Волгоградской области призывает родителей, лиц, их замещающих, и тех, кому доверили присматривать за малолетними детьми, быть более внимательными:

– Не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами! Помните, что москитная сетка не защитит вашего малыша от падения. Установите специальные фиксаторы, которые не позволят малолетнему самостоятельно открыть окно. Не забывайте, что жизнь вашего ребенка – в ваших руках!