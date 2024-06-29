Кулинарный поединок на фестивале #ТриЧетыре объединил 35 семей





В рамках молодёжного фестиваля #ТриЧетыре, который проходит с 27 по 29 июня в Волгограде, компания «Виво» организовала семейный кулинарный поединок. Мероприятие состоялось 28 июня на верхней террасе Центральной набережной.

— Мы семейная компания и считаем, что семья — это самое важное в жизни человека. Поэтому мы всегда рады организовать праздник для семей города. Такие мероприятия помогают укрепить семейные ценности и традиции, а также дарят незабываемые впечатления всем участникам, — сказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

35 волгоградских семей приняли участие в кулинарном поединке, где им предстояло в течение 15 минут приготовить блюдо из определенных продуктов и оригинально сервировать его для выставочного стола. Три семьи-победителя будут награждены на главной сцене города в Амфитеатре 29 июня.





— Нам сегодня очень помогал наш папа, он не только поддерживал морально, но и предлагал какие-то идеи по сочетанию продуктов, — призналась семья Камкиных после конкурса. — Мы любим всё делать вместе, дружно. Готовить в том числе.

Компания «Виво», как ведущий оператор питания в регионе, активно участвует в фестивале, чтобы поддержать семейные ценности и традиции. Кулинарный поединок стал ярким событием фестиваля и привлёк внимание многих участников и зрителей. Это мероприятие позволило молодым семьям продемонстрировать свои кулинарные таланты и провести время с пользой и удовольствием. Участники получили возможность обменяться опытом и идеями, а также насладиться атмосферой праздника.





— Кулинарный поединок подарил нам незабываемые впечатления и бесценный опыт, - поделилась впечатлениями мама команды Миловановых «Миловашки». — Особенно приятно было участвовать вместе с детьми — это был прекрасный опыт совместного творчества и командной работы. Нам очень понравилось!





Проведение подобных мероприятий способствует укреплению семейных ценностей и традиций, а также развитию творческого потенциала участников. Кулинарный поединок стал примером того, как можно объединить семью и друзей вокруг общего интересного дела.

Фото: предоставлены ООО «Виво Маркет»

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