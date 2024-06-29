В Волжском группа людей избила мужчину на улице: видео





В городе Волжском Волгоградской области очевидцы сняли на видео жестокое избиение мужчины под окнами многоквартирного дома. Как утверждают авторы ролика, волжанин приставал к малолетней сестре одного из нападавших за что и получил целую серию ударов, сообщает V102.RU. Видеозапись с инцидентом распространили телеграм-каналы.





- В 8-м микрорайоне спортики избили хлопчика за то, что тот клеил, соблазнял и звал на встречу несовершеннолетнюю девочку, - поясняют под видео авторы ролика.

Нападавшие с большим количеством нецензурной брани по очереди били ногами и руками лежащего, а когда мужчина пытался подняться, они требовали встать на колени.

Видеоролик резко обрывается, поэтому узнать, чем закончился конфликт, неизвестно.

Напомним, ранее также в сети появилось видео из города-спутника с группой подростков, которые засняли издевательства над своей сверстницей.



Видео: Волгоград / Telegram