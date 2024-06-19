Общество

В суде Волгограда стало известно о психическом расстройстве детоубийцы Аккубековой

Общество 19.06.2024 13:24
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19.06.2024 13:24


В Волгоградском областном суде сегодня, 19 июня, сорвался допрос 25-летней Екатерины Аккубековой, обвиняемой в убийстве собственного девятимесячного сына. В заседании фигурантка дела заявила, что хочет давать показания лишь в присутствии мужа-контрактника, который находится в зоне СВО.

— Аккубекова хотела дать показания в присутствии своего супруга, который сейчас находится в зоне СВО, так как она хочет, чтобы именно он услышал эту правду. Для нее этот момент принципиальный. Тем не менее, ранее судом было удовлетворено ходатайство потерпевшего, чтобы вынесение приговора прошло без его присутствия. Моя доверительница попросила неделю на подготовку к допросу. Подробности есть, но сейчас освещать мы их не будем. Однозначно, со слов Аккубековой, можно сказать только одно — показания в судебном следствии будут отличаться от ранее данных на этапе предварительного расследования, —прокомментировал процесс адвокат Андрей Кулешов. 

Юрист не исключил, что возможно будет поднят вопрос о переквалификации вменяемого состава, но «это зависит от показаний его подзащитной». В сегодняшнем заседании суд огласил характеризующие материалы на Аккубекову, которые будут приняты во внимание при вынесении приговора. 

Выяснилось, что подсудимая не состоит на специализированных учетах и ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. У Аккубековой есть двое детей, опеку над которыми взяли ее родители, так как надзорными органами был выявлен факт их ненадлежащего воспитания.   

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы у фигурантки дела обнаружено психическое расстройство в легкой степени, впрочем, не исключающее вменяемости. Установлено, что в момент совершения преступления Аккубекова отдавала полный отчет в своих действиях и могла ими руководить. 

В предыдущих заседаниях теперь уже бывшая подруга подсудимой поменяла свои показания. Против Аккубековой выступили ее соседи, а эксперт, проводивший вскрытие трупа ребенка, рассказал о причинах смерти малыша.

Обвиняемой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Свою вину она признала лишь частично.  

Напомним, следствием установлено, что 3 августа 2023 года Аккубекова оставила ребенка на несколько дней одного в доме по улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Труп мальчика 7 августа обнаружила бабушка, а мать в тот же день разыскали на юге города сотрудники регионального главка МВД. Корреспонденты «Высоты 102» побывали в девятиэтажке, где разыгралась трагедия.

В следующем заседании, которое перенесли на 24 июня, суд, наконец, заслушает показания фигурантки дела.

Фото: ИА «Высота 102»

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