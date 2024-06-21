



15 июля в Волжском стартуют матчи всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Как сообщает ИА «Высота 102», в 2024 году в Волгоградской области померятся силами команды девочек, а также некоторые возрастные группы сельского и городского дивизионов.

- В рамках «Кожаного мяча» в 2023 году пройдут городская и сельская лига по трём возрастам. Они состоятся в разных регионах. В Волжском у нас пройдут соревнования мужских команд, среди юношей средней возрастной группы. Это четыре заезда по 16 команд. Финалисты в октябре отыграют в Смоленске в рамках суперкубка, - рассказал журналистам один из организаторов соревнований Лев Иванов.

Однако Волжскому также предстоит принять некоторые финальные игры внутри ряда лиг.

- У нас отдельно состоится финал девочек среднего и старшего возраста, а также финал сельской лиги среди участников средней возрастной группы, - добавил Лев Иванов.

Отметим, состязания в городе-спутнике будут проходить с 15 июля по 28 сентября. Все матчи состоятся на Центральном стадионе им. Ф.Г. Логинова. В общей сложности, на соревнования в Волжском съедутся порядка 1,6 тыс. начинающих футболистов со всех регионов России.