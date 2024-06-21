Спецтранспорт запускают с юга Волгограда до ЦПКиО

Спорт 21.06.2024 10:18
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21.06.2024 10:18
Центральный парк культуры и отдыха запускает собственный спецтранспорт, который доставит жителей южных районов Волгограда прямиком в зону отдыха. Пассажирами автобуса смогут стать все, кто пожелает посетить ЦПКиО в рамках тура выходного дня, его можно приобрести сразу в транспорте, рассказали V102.RU в учреждении. Проезд входит в стоимость тура.
Первый автобус отправится в парк уже в это воскресенье, 23 июня, в 9:00 от остановки общественного транспорта «Комплекс Юбилейный» в Красноармейском районе. Также по пути в парк шаттл сделает еще семь остановок для посадки посетителей: «Бульвар Энгельса», «Лавровая», «ЦКД Авангард», «Поселок Руднева», «ТРЦ Акварель», «Колледж нефти и газа», «Аграрный университет».
В дальнейшем шаттл будет курсировать в субботу и воскресенье по утвержденному расписанию - в 9.00, 14.00 и 19-00.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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