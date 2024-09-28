ЦГМС: на Волгоградскую область идут сильные ветры





В Волгоградской области в ближайшие дни прогнозируют сильный ветер. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, в воскресенье, 29 сентября, порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Такая же некомфортная погода ожидается и в понедельник, 30 сентября. В Волгоградской области в ближайшие дни прогнозируют сильный ветер. Как сообщили V102.RU в волгоградском ЦГМС, в воскресенье, 29 сентября, порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. Такая же некомфортная погода ожидается и в понедельник, 30 сентября.

Ветрено будет и в Волгограде. А вот ночные заморозки уже покидают Волгоградскую область. Уже в ночь на 29 сентября температура опустится до нуля. А 30 сентября ожидается уже от +5 до +10.При этом по-прежнему в Волгоградской области осадки не прогнозируют. Днем в регионе будет так же тепло и солнечно, как в настоящее время, – до +28 градусов.