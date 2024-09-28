Общество

Воспитателей на зарплату в 25 тысяч ищут в Волгоградской области

Общество 28.09.2024 14:05
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28.09.2024 14:05


Невеселые новости получили воспитатели детских садов в день их профессионального праздника, который отмечался накануне, 27 сентября. По данным сервиса hh.ru, представителям этой специальности в регионе предлагают зарплату в 25 тысяч рублей. При этом год назад она была еще ниже – 22500 рублей.
Немудрено, что в Волгоградской области открыто много вакансий работников дошкольных учреждений. В настоящее время приглашают на работу 120 таких специалистов.
Однако не всех устраивает такая зарплата. Тем более, что в среднем по России в этом секторе она достигает 40 тысячи рублей. А в Москве воспитателям платят еще больше – 74 тысячи.


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