Поисковики нашли под Волгоградом останки 10 бойцов

В Городищенском районе Волгоградской области поисковый отряд СУ СК «Солдатское поле» обнаружил останки защитников Сталинграда. Как рассказали V102.RU в региональном управлении, офицеры ведомства совместно с сотрудниками военного следственного отдела по Волгоградскому гарнизону и представителями регионального отделения поискового движения России в течение дня работали на территории Самофаловского сельского поселения.
На этот раз поисковикам удалось обнаружить и извлечь останки десяти красноармейцев, личные вещи бойцов и большое количество боеприпасов.
На территории Городищенского района в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые сражения за Сталинград. Следственное управление активно участвует в архивно-поисковой работе, направленной на увековечение памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки проводятся с особым вниманием к деталям, с использованием археологических методик и тщательной зачисткой мест обнаружения погибших защитников Отечества.
Скриншот видео СУ СК по Волгоградской области