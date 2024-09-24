Футболистки «Ротора» отыгрались за крупное поражение в Воронеже

Спорт 24.09.2024 15:45
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24.09.2024 15:45
Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года сегодня, 24 сентября, в матче 8-го тура Первой лиги (зона «Центр») разгромили в Воронеже местный ФА «Факел» со счетом 7:2, сообщает V102.RU.
Напомним, позавчера, 22 сентября, в том же Воронеже сине-голубые уступили другому местному клубу «Факел-Сталь» — 0:5. В проигрышном матче была удалена футболистка «Ротора» Мария Каверина, которая оказалась дисквалифицированной на сегодняшнюю игру. В запасе у волгоградского коллектива на сей раз оказалось еще меньше игроков — всего двое. Однако «Ротор» великолепно справился с кадровыми трудностями.
По итогам первого тайма гостьи забили четыре мяча, на что хозяйки ответили одним лишь голом. После перерыва подопечным Владислава Карповича удалось развить успех, еще трижды поразив ворота соперниц. При этом «Факел» нанес один голевой «выстрел» во второй половине. В составе победительниц дублями отметились Екатерина Донских и Виолетта Кахраманзаде, еще по одному голу оформили Милана Мамбетова, Кристина Кукушкина и Дарина Бирюкова.
Таким образом, «Ротор» закрепился на четвертой позиции в турнирной таблице, заработав 15 очков после девяти проведенных встреч. Волгоградский клуб продолжает бороться за попадание в тройку призеров соревнований. 28 сентября в 15-00 ч. на домашнем стадионе «Зенит» сине-голубые проведут последний матч в Первой лиге нынешнего сезона против тульского «Арсенала».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com
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