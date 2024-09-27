Происшествия

В Новоаннинском районе площадь горящего леса выросла до 10 гектаров

Происшествия 27.09.2024 21:13
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27.09.2024 21:13


27 сентября в Новоаннинском районе Волгоградской области межведомственная группировка сил ликвидирует крупный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», огнём охвачено 100 тыс. кв. метров хвойного леса. Тушение осложняется сильным ветром.

- На данный момент площадь лесного пожара составляет 10 га смешанного леса. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают: от РСЧС 31 ед. тех., 61 чел., от МЧС 11 ед. тех., 23 чел., - рассказали журналистам в пресс-службе МЧС России.

По информации спасателей в настоящее время в Новоаннинский район прибыл председатель облкомприроды Алексей Сивокоз. На месте происшествия развернут оперативный штаб Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, ранее на 16:00 сообщалось о площади пожара в 2 га.

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