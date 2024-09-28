Общество

«Горела хорошо»: в Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны СВО

Общество 28.09.2024 12:16
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28.09.2024 12:16


В Волгограде на площади Павших борцов сегодня, 28 сентября, открылась выставка захваченной на Украине военной натовской техники. Как сообщает V102.RU, открыли выставку представители командования Южного военного округа. Все экспонаты были захвачены у противника в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донецком и Авдеевском направлениях в ДНР. На площадь пришли сотни горожан целыми семьями и с детьми.

В основной части экспозиции представлена военная техника иностранного производства, в том числе боевые машины пехоты CV90 (Швеция) и БМП-1У (Украина), бронетранспортеры М113А4 и Cougar MRAP (США), М113G3DK (Дания), FV 103 Spartan (Великобритания), бронеавтомобили Roshel (Канада), «Варта», «Козак-2М1», БТР-3Е1 и БТР-4Е (Украина), многоцелевой автомобиль повышенной проходимости HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат».
Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотным летательным аппаратам, стрелковому и противотанковому вооружению противника.

Для гостей мероприятия  развернули  полевую кухню, где каждый желающий смог отведать «солдатской» каши и угоститься чаем.
Посетители также получили возможность пообщаться с участниками спецоперации, которые рассказали, при каких обстоятельствах была захвачена или уничтожена техника, представленная на выставке. По словам офицеров, на СВО был развенчан миф о якобы неуязвимой технике НАТО. Она, утверждают военные, «горела хорошо».

К слову, изначально планировалось, что выставка будет работать в Волгограде сегодня и завтра, 29 сентября. Однако было принято решение продлить ее до 30 сентября.
Фото Павла Мирошкина V102.RU

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