В Волгограде столкнулись два грузовика: один водитель погиб

Происшествия 28.09.2024 10:03
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28.09.2024 10:03
Страшная авария произошла накануне, 27 сентября, в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 23-00 ч. напротив дома №2а по ул. Неждановой.Столкнулись КАМАЗ и тягач Mercedes AXOR 1835LS. В результате ДТП водитель автомашины отечественного грузовика скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в Волгограде28.09.2024 11:51
Происшествия 28.09.2024 11:51
Две женщины и мужчина пострадали при взрыве баллона под Волгоградом28.09.2024 11:18
Происшествия 28.09.2024 11:18
В Волгоградской области всю ночь тушили огромный лесной пожар28.09.2024 09:43
Происшествия 28.09.2024 09:43
Под Волгоградом микроавтобус насмерть сбил 50-летнюю женщину28.09.2024 09:22
Происшествия 28.09.2024 09:22
В Волгоградской области локализовали пожар на 10 гектарах леса28.09.2024 07:05
Происшествия 28.09.2024 07:05
В Новоаннинском районе площадь горящего леса выросла до 10 гектаров27.09.2024 21:13
Происшествия 27.09.2024 21:13
Спасатели в Волгограде реанимировали котенка и спасли 10 человек при пожаре27.09.2024 20:07
Происшествия 27.09.2024 20:07
В районе Волгоградской области лесной пожар перекинулся на городскую свалку: видео27.09.2024 16:29
Происшествия 27.09.2024 16:29
В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видео27.09.2024 11:30
Происшествия 27.09.2024 11:30
В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землей27.09.2024 11:05
Происшествия 27.09.2024 11:05
В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видео27.09.2024 10:04
Происшествия 27.09.2024 10:04
В Волгограде пенсионер получил ожоги и контузию при взрыве во дворе дома26.09.2024 14:17
Происшествия 26.09.2024 14:17
В Волгограде пенсионерка отдала 449 тысяч лжеврачу26.09.2024 13:53
Происшествия 26.09.2024 13:53
В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краски26.09.2024 12:07
Происшествия 26.09.2024 12:07
В Калачёвском районе скончался водитель улетевшего в кювет Mitsubishi Lancer26.09.2024 11:11
Происшествия 26.09.2024 11:11