Мечтать не вредно: «Ротор» со счетом 1:2 проиграл «Черноморцу»





Печальным выдался вечер 20 сентября для волгоградских болельщиков - «Ротор» в родных стенах проиграл новороссийскому «Черноморцу» со счетом 1:2 в 11-м туре Первой лиги, сообщает V102.RU. Несмотря на то, что сине-голубые показали сегодня неплохую игру, итоговой счет на табло расстроил и разочаровал 18463 зрителя, пришедших поддержать свою команду.

Печальным выдался вечер 20 сентября для волгоградских болельщиков - «Ротор» в родных стенах проиграл новороссийскому «Черноморцу» со счетом 1:2 в 11-м туре Первой лиги, сообщает V102.RU. Несмотря на то, что сине-голубые показали сегодня неплохую игру, итоговой счет на табло расстроил и разочаровал 18463 зрителя, пришедших поддержать свою команду.

Гости могли открыть счет уже на 2-й минуте в ходе розыгрыша стандарта. После подачи с углового футболист «Черноморца» выиграл борьбу за мяч у капитана хозяев Алексея Шумских и выполнил передачу на Василия Черова. Игрок «моряков» с близкого расстояния ударил, но мяч попал в сетку с внешней стороны. На 17-й минуте «Ротор» потерял одного из ключевых исполнителей и лучшего бомбардира команды на старте сезона Дмитрия Прищепу, получившего травму. Белорусского защитника заменил его соотечественник Максим Швецов. Вместо Прищепы на левый фланг с противоположного края переместился Андрей Семенов, а Швецов ушел направо.Вскоре волгоградцы имели хорошую возможность выйти вперед. В результате навеса Шумских в чужой штрафной выиграл верх и пробил в руки голкиперу «Черноморца» Даниилу Фролкину. На 25-й минуте Фролкин отразил мощный выстрел Никиты Плотникова, который после паса пяткой в исполнении Михаила Мальцева целился в угол, но голкипер в падении спас гостей от пропущенного гола. А вот на 38-й минуте «моряки» своим шансом воспользовались сполна. Была выполнена точная подача со штрафного на дальнюю штангу, где в одиночестве остался Виталий Стежко и головой переправил мяч точно в ворота.Гости вышли вперед, а хозяева с удвоенной силой побежали в атаку отыгрываться как можно скорее. В концовке тайма Фролкин снова выручил новороссийцев после дальнего удара Мальцева. А вот уже в добавленное к первому тайму время подопечные Дениса Бояринцева все же забили ответный гол. Семенов, оказавшись на позиции форварда и отцепившись от оппонентов, в падении головой результативно замкнул навес с правого фланга к ликованию волгоградских болельщиков. Со счетом 1:1 команды ушли в раздевалки. Результат по итогам первой половины можно назвать вполне закономерным.А вот события во втором тайме оказались фатальными для волгоградцев. Хотя сначала футболисты «Ротора» стали действовать первым номером и имели возможности развить голевой успех. На 63-й минуте Тюрин с выгодной позиции атаковал, однако в очередной раз мастерство показал Фролкин, зафиксировавший мяч после опасного удара. Через несколько минут волгоградцы, продолжавшие оказывать давление на оборону новороссийского коллектива, провели еще одну комбинацию. Владислав Тюрин, который был одним из лучших игроков хозяев в этом матче, с левого края прострелил вдоль ворот, но его передачу никто из партнеров не замкнул в итоге.А вот на 82-й минуте волгоградских поклонников ждало фиаско. Венесуэльский игрок «моряков» Селестино, вышедший на замену во второй половине, отдал выверенный пас на Мераби Уридию. Нападающий гостей мастерски разобрался с Никитой Чагровым и снова вывел гостей вперед. До конца встречи отчаянные попытки хозяев отыграться ни к чему не привели. «Черноморец» в равном по сценарию поединке одержал трудовую победу со счетом 2:1. А «Ротор» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию, но, увы, не победой, о которой мечтали фанаты.24 сентября сине-голубые встретятся с ульяновской «Волгой» в гостях в рамках четвертого раунда Кубка России. Начало матча в 19-30 ч.