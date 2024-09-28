«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочери

Жительница Дубовки Волгоградской области Ирина М. опустила руки после безуспешных попыток оформить льготы на оплату коммунальных услуг для своей дочери, которая в настоящее время находится в зоне СВО. Как рассказала V102.RU Ирина Васильевна, Елена подписала контракт с Министерством обороны в апреле 2024 года.

– Лена – хирургическая медсестра, до СВО по контракту проходила службу в одном из госпиталей военной части, – делится женщина своими проблемами. – Но перед СВО она уволилась. Все это время не находила себе места, говорила, что ей нужно идти туда и помогать раненым. Мы пытались ее отговорить, но все было бесполезно. В итоге все родные смирились. И Елена снова пошла служить.

Во время действия первого контракта дочь Ирины приобрела себе квартиру в Кировском районе Волгограда в одной из новостроек по улице Лячина. Однако в связи с тем, что она не проживает уже несколько месяцев в своей квартире, девушка решила прекратить начисление платы за услуги, которыми она не пользуется, например, за вывоз мусора. Кроме того, военному медику, как участнику СВО, положены и другие льготы – например, скидка за услуги ЖКХ в размере 50 процентов от квартплаты.







За воду и свет она сейчас не платит, так как счетчики остановлены. Но воспользоваться другими льготами, как утверждает мама Елены, оказалось невозможным.



– У меня есть генеральная доверенность от имени моей дочери на осуществление всех операций с ее недвижимостью, – продолжила Ирина Васильевна. – Сначала я стала обзванивать организации, чтобы решить с ними вопрос о снижении квартплаты для участницы СВО. Но это оказалось нереально! В управляющей компании сразу сказали, что это вопрос не к ним – они только могут снять пени. Послали к поставщикам услуг. Но там все время мне выдвигали какие-то требования. Например, что я должна зачем-то вызвать участкового, чтобы он зашел в квартиру и убедился, что там никто не живет. Но я живу в Дубовке, я человек уже немолодой, ездить каждый раз в Волгоград для меня достаточно сложно с учетом того, что я плохо знаю город.

Но выбираться в Волгоград ей все же приходилось. В одно из посещений города Ирина Васильевна обратилась в региональное отделение «Защитники Отечества».

– Оттуда меня направили в администрацию Кировского района, сказали, что там мне точно помогут. Приехала. То, что я услышала от чиновников, меня шокировало. Меня спросили, не могла ли моя дочь предоставить свой паспорт и оригинал удостоверения «Ветеран боевых действий»? Фото этого удостоверения в моем телефоне их не устроило. На мой вопрос, каким образом моя дочь, которая находится на СВО, должны привезти свой паспорт, мне ответить не смогли. Но предложили… передать хотя бы удостоверение с кем-нибудь. Понятно, что сделать это невозможно. При этом контракт, заключенный моей дочкой с Министерство обороны, который у меня на руках, никого почему-то не впечатлил, – рассказывает шокированная женщина.

После череды нервотрепки, в результате чего Ирине Васильевне приходилось пить сердечные препараты, она решила прекратить попытки оформить гарантированные государством льготы по оплате коммунальных услуг для своей дочери.

– И тут мне позвонили из администрации Кировского района, сказали, что я все могу сделать в МФЦ по месту моего жительства. Я обрадовалась, побежала туда, взяла все документы – доверенность, документы на квартиру, контракт. Но, как оказалось, радоваться мне не стоило. В Дубовском МФЦ мне заявили, что надо обращаться в многофункциональный центр в Кировском районе. Хотя оформляла я квартиру Лены, когда она была на службе, в своем МФЦ по доверенности. Почему мне надо было снова ехать в Волгоград, я так и не поняла, – продолжила свой рассказ женщина.

Перед запланированной поездкой Ирина Васильевна позвонила в МФЦ Кировского района, чтобы удостовериться, что на этот раз она все-таки сможет решить свой вопрос.

– Мне сказали, что я могу приехать и они оформят все документы. Но перед этим посоветовали проконсультироваться в Кировском районном отделе соцзащиты на предмет отсутствия оригинала удостоверения «Ветерана боевых действий». Я позвонила в соцзащиту. То, что я услышала, меня просто убило – они мне предложили вновь обратиться в МФЦ и спросить, возьмут ли там ответственность заверить копию документов с моего телефона. И честно предупредили, что даже в этом случае такие копии они могут не принять, - еле сдерживает эмоции женщина.







– Я им сказала, что – все, я больше ничего делать не буду. У меня просто не осталось больше сил на эти бесполезные поездки и звонки. Знаете, когда Лена готовилась к отъезду, ее под рученьки все водили, машину администрация предоставила, чтобы быстрее собрать все справки. А, как ушла, больше, получается, она никому не нужна? Сейчас же у нас век цифровизации, почему я должна доказывать то, что не нуждается в доказательствах? Неужели контракт, подписанный Еленой с Министерство обороны не является основанием для оформления гарантированных государством льгот? – негодует мама участницы СВО.

Рассказывать дочери о том, что она не выдержала борьбы с бюрократией, Ирина Васильевна опасается.

– Ей и так там тяжело. На ней – 100 госпитальных коек, раненые, которым она помогает встать на ноги. Она держится, слез мы ее не видим, хотя она за каждого своего подопечного переживает. Язык не поворачивается сказать, что ничего у меня не получилось. Просто не надо тогда обещать того, что нельзя получить. Главное, конечно, чтобы Лена вернулась домой живой и здоровой. А льготы… Ну что ж. Пусть себе их заберут, – заключила собеседница информагентства.

Фото из семейного архива Ирины М.

