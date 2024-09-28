Общество

«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочери

Общество 28.09.2024 12:39
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28.09.2024 12:39


Жительница Дубовки Волгоградской области Ирина М. опустила руки после безуспешных попыток оформить льготы на оплату коммунальных услуг для своей дочери, которая в настоящее время находится в зоне СВО. Как рассказала V102.RU Ирина Васильевна,  Елена подписала контракт с Министерством обороны в апреле 2024 года.

Лена – хирургическая медсестра, до СВО по контракту проходила службу в одном из госпиталей военной части, – делится женщина своими проблемами. – Но перед СВО она уволилась. Все это время не находила себе места, говорила, что ей нужно идти туда и помогать раненым. Мы пытались ее отговорить, но все было бесполезно. В итоге все родные смирились. И Елена снова пошла служить.

Во время действия первого контракта дочь Ирины приобрела себе квартиру в Кировском районе Волгограда в одной из новостроек по улице Лячина. Однако в связи с тем, что она не проживает уже несколько месяцев в своей квартире, девушка решила прекратить начисление платы за услуги, которыми она не пользуется, например, за вывоз мусора. Кроме того, военному медику, как участнику СВО, положены и другие льготы – например, скидка за услуги ЖКХ в размере 50 процентов от квартплаты.


За воду и свет она сейчас не платит, так как счетчики остановлены. Но воспользоваться другими  льготами, как утверждает мама Елены, оказалось невозможным.

 У меня есть генеральная доверенность от имени моей дочери на осуществление всех операций с ее недвижимостью, – продолжила Ирина Васильевна. – Сначала я стала обзванивать организации, чтобы решить с ними вопрос о снижении квартплаты для участницы СВО. Но это оказалось нереально! В управляющей компании сразу сказали, что это вопрос не к ним – они только могут снять пени. Послали к поставщикам услуг. Но там все время мне выдвигали какие-то требования. Например,  что я должна зачем-то вызвать участкового, чтобы он зашел в квартиру и убедился, что там никто не живет. Но я живу в Дубовке, я человек уже немолодой, ездить каждый раз в Волгоград для меня достаточно сложно с учетом того, что я плохо знаю город.

Но выбираться в Волгоград ей все же приходилось. В одно из посещений города Ирина Васильевна обратилась в региональное отделение «Защитники Отечества».

 Оттуда меня направили в администрацию Кировского района, сказали, что там мне точно помогут. Приехала. То, что я услышала от чиновников, меня шокировало. Меня спросили, не могла ли моя дочь предоставить свой паспорт и оригинал удостоверения «Ветеран боевых действий»? Фото этого удостоверения в моем телефоне их не устроило. На мой вопрос, каким образом моя дочь, которая находится на СВО, должны привезти свой паспорт, мне ответить не смогли. Но предложили… передать хотя бы удостоверение  с кем-нибудь. Понятно, что сделать это невозможно. При этом контракт, заключенный моей дочкой с Министерство обороны, который у меня на руках, никого почему-то не впечатлил, – рассказывает шокированная женщина.

После череды нервотрепки, в результате чего  Ирине Васильевне приходилось пить сердечные препараты, она решила прекратить попытки оформить гарантированные государством льготы по оплате коммунальных услуг для своей дочери.

– И тут мне позвонили из администрации Кировского района, сказали, что я все могу сделать в МФЦ по месту моего жительства. Я обрадовалась, побежала туда, взяла все документы – доверенность, документы на квартиру, контракт. Но, как оказалось, радоваться мне не стоило. В Дубовском МФЦ мне заявили, что надо обращаться в многофункциональный центр в Кировском районе. Хотя оформляла я квартиру Лены, когда она была на службе, в своем МФЦ по доверенности. Почему мне надо было снова ехать в Волгоград, я так и не поняла, – продолжила свой рассказ женщина.

Перед запланированной поездкой Ирина Васильевна позвонила в МФЦ Кировского района, чтобы удостовериться, что на этот раз она все-таки сможет решить свой вопрос.

– Мне сказали, что я могу приехать и они оформят все документы. Но перед этим посоветовали проконсультироваться в Кировском районном отделе соцзащиты на предмет отсутствия оригинала удостоверения «Ветерана боевых действий». Я позвонила в соцзащиту. То, что я услышала, меня просто убило – они мне предложили вновь обратиться в МФЦ и спросить, возьмут ли там ответственность заверить копию документов с моего телефона. И честно предупредили, что даже в этом случае такие копии они могут не принять, - еле сдерживает эмоции женщина.


Я им сказала, что – все, я больше ничего делать не буду. У меня просто не осталось больше сил на эти бесполезные поездки и звонки. Знаете, когда Лена готовилась к отъезду, ее под рученьки все водили, машину администрация предоставила, чтобы быстрее собрать все справки. А, как ушла, больше, получается, она никому не нужна? Сейчас же у нас век цифровизации, почему я должна доказывать то, что не нуждается в доказательствах? Неужели контракт, подписанный Еленой с Министерство обороны не является основанием для оформления гарантированных государством льгот? – негодует мама участницы СВО.

Рассказывать дочери о том, что она не выдержала борьбы с бюрократией, Ирина Васильевна опасается.

Ей и так там тяжело. На ней – 100 госпитальных коек, раненые, которым она помогает встать на ноги. Она держится, слез мы ее не видим, хотя она за каждого своего подопечного переживает. Язык не поворачивается сказать, что ничего у меня не получилось. Просто не надо тогда обещать того, что нельзя получить. Главное, конечно, чтобы Лена вернулась домой живой и здоровой. А льготы… Ну что ж. Пусть себе их заберут, – заключила собеседница информагентства.

Фото из семейного архива Ирины М.

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