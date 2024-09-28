Происшествия 28.09.2024 12:17
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28.09.2024 12:17
В ДТП в Нехаевском районе погиб молодой парень. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 6-35 ч. на 2 км. автодороги «Подъезд к ст. Нехаевская от автодороги «Самойловка – Шумилинская».- 21-летний водитель Nissan Almera не справился с управлением, совершил съезд с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. Он скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - прокомментировали в главке.
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в Волгограде28.09.2024 11:51
Происшествия 28.09.2024 11:51
Две женщины и мужчина пострадали при взрыве баллона под Волгоградом28.09.2024 11:18
Происшествия 28.09.2024 11:18
В Волгограде столкнулись два грузовика: один водитель погиб28.09.2024 10:03
Происшествия 28.09.2024 10:03
В Волгоградской области всю ночь тушили огромный лесной пожар28.09.2024 09:43
Происшествия 28.09.2024 09:43
Под Волгоградом микроавтобус насмерть сбил 50-летнюю женщину28.09.2024 09:22
Происшествия 28.09.2024 09:22
В Волгоградской области локализовали пожар на 10 гектарах леса28.09.2024 07:05
Происшествия 28.09.2024 07:05
В Новоаннинском районе площадь горящего леса выросла до 10 гектаров27.09.2024 21:13
Происшествия 27.09.2024 21:13
Спасатели в Волгограде реанимировали котенка и спасли 10 человек при пожаре27.09.2024 20:07
Происшествия 27.09.2024 20:07
В районе Волгоградской области лесной пожар перекинулся на городскую свалку: видео27.09.2024 16:29
Происшествия 27.09.2024 16:29
В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видео27.09.2024 11:30
Происшествия 27.09.2024 11:30
В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землей27.09.2024 11:05
Происшествия 27.09.2024 11:05
В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видео27.09.2024 10:04
Происшествия 27.09.2024 10:04
В Волгограде пенсионер получил ожоги и контузию при взрыве во дворе дома26.09.2024 14:17
Происшествия 26.09.2024 14:17
В Волгограде пенсионерка отдала 449 тысяч лжеврачу26.09.2024 13:53
Происшествия 26.09.2024 13:53
В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краски26.09.2024 12:07
Происшествия 26.09.2024 12:07