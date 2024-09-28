В Волгограде загорелась машина доставки еды

В Волгограде на улице Титова вспыхнул автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, пламя, которое вырывалось из машины с фирменным знаком компании по доставке еды, пытались потушить водители проезжавших мимо автомобилей с помощью огнетушителей.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в автомобиле Лада Гранта горел моторный отсек на площади 2 кв.м. От момента поступления сигнала о пожаре до его ликвидации прошло 23 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Причиной пожара стало замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Фото жесть Волгограда t.me