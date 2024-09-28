Опубликованы фото сгоревшего леса в Волгоградской области

Общество 28.09.2024 14:36
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28.09.2024 14:36
Появились первые фото последствий пожара, который вспыхнул накануне в Новоаннинском районе. На кадрах запечатлены обгоревшие стволы сосен, а земля в некоторых местах все еще хранит остатки пены, которой тушили лес.
Напомним, как сообщало V102.RU, пожар на окраине рабочего поселка Новоаннинский произошел 27 сентября. Очаг возгорания находился в сосновом лесу, потом огонь перекинулся на площадку, где сжигают растительные отходы.
Только в 23-00 ч. огонь был локализован. Окончательно пожар потушили 28 сентября в 9-00 ч. В результате возгорания было повреждено 10 га смешанного леса.Фото газеты «Авангард» vk.com
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