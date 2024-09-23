Какая боль: «Факел-Сталь» выиграл у женского «Ротора» со счетом 5:0

Спорт 23.09.2024 12:52
0
23.09.2024 12:52
Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года накануне, 22 сентября, в Воронеже уступили местному клубу СШ «Факел-Сталь» со счетом 0:5 в 10-ом туре Первой лиги (зона «Центр»), сообщает V102.RU.
Напомним, в прошлом туре сине-голубые на домашнем стадионе «Зенит» разгромили брянский «Спартак» со счетом 5:2, а «Факел» на выезде проиграл тамбовской «Академии футбола» — 0:5. При этом воронежский коллектив перед очной встречей опережал волгоградскую команду на три очка в борьбе за второе место в турнирной таблице, дающее право выхода в финальный этап соревнований. В первом круге на своем поле в Волжском «Ротор» обыграл «Факел-Сталь» со счетом 3:2. Поэтому у волгоградских болельщиков были оправданные надежды на повторение победного результата.
К сожалению, во вчерашнем поединке для сине-голубых все пошло не по плану уже в первом тайме, по итогам которого воронежские футболистки забили три безответных мяча. Во второй половине ситуация для гостей не улучшилась. «Факел» оформил еще два гола и конечный результат для «Ротор» стал фатальным - 5:0. Отметим, что по ходу игры подопечные Владислава Карповича остались в меньшинстве после удаления Марии Кавериной на 70-й минуте, а в этой встрече на скамейке запасных у сине-голубых было всего трое игроков.
Расстраиваться поражению волгоградскому клубу некогда. Уже завтра, 24 сентября, в Воронеже «Ротор», имеющий 12 очков в активе и занимающий четвертую позицию, проведет перенесенный матч восьмого тура против местного ФА «Факел». Начало игры в 9-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com (архив)
«Динамо-Синара» примет клуб из Майкопа в родных стенах23.09.2024 08:41
Спорт 23.09.2024 08:41
Регбисты «Ротора» закончили сезон на последнем месте22.09.2024 19:06
Спорт 22.09.2024 19:06
Денис Бояринцев назвал причины поражения «Ротора» в матче с «Черноморцем»21.09.2024 11:40
Спорт 21.09.2024 11:40
Мечтать не вредно: «Ротор» со счетом 1:2 проиграл «Черноморцу»20.09.2024 22:31
Спорт 20.09.2024 22:31
«Ротор» примет ближайшего конкурента на «Волгоград Арене» 20 сентября20.09.2024 13:13
Спорт 20.09.2024 13:13
Президент областной федерации волейбола Николай Стасюк: «Волгоград должен иметь клуб Суперлиги»19.09.2024 21:33
Спорт 19.09.2024 21:33
«Каустик» после пяти проигрышей в Суперлиге остается без очков19.09.2024 10:17
Спорт 19.09.2024 10:17
Не самый лучший день: «Динамо-Синара» потерпело первое поражение в новом сезоне18.09.2024 21:45
Спорт 18.09.2024 21:45
16 волгоградских спортсменов стали призерами «Динамовской лиги по дзюдо»15.09.2024 21:35
Спорт 15.09.2024 21:35
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:215.09.2024 14:20
Спорт 15.09.2024 14:20
Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»15.09.2024 11:19
Спорт 15.09.2024 11:19
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выезде14.09.2024 21:56
Спорт 14.09.2024 21:56
Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»14.09.2024 19:27
Спорт 14.09.2024 19:27
«Ротор» вошел в ТОП-10 клубов Восточной Европы по посещаемости матчей14.09.2024 13:19
Спорт 14.09.2024 13:19
«Ротор» 14 сентября на выезде встретится с «Сочи»14.09.2024 07:37
Спорт 14.09.2024 07:37