Спорт

Какая боль: «Факел-Сталь» выиграл у женского «Ротора» со счетом 5:0

Спорт 23.09.2024 12:52
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23.09.2024 12:52


Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года накануне, 22 сентября, в Воронеже уступили местному клубу СШ «Факел-Сталь» со счетом 0:5 в 10-ом туре Первой лиги (зона «Центр»), сообщает V102.RU.
Напомним, в прошлом туре сине-голубые на домашнем стадионе «Зенит» разгромили  брянский «Спартак» со счетом 5:2, а «Факел» на выезде проиграл тамбовской «Академии футбола» — 0:5. При этом воронежский коллектив перед очной встречей опережал волгоградскую команду на три очка в борьбе за второе место в турнирной таблице, дающее право выхода в финальный этап соревнований. В первом круге на своем поле в Волжском «Ротор» обыграл «Факел-Сталь» со счетом 3:2. Поэтому у волгоградских болельщиков были оправданные надежды на повторение победного результата.
К сожалению, во вчерашнем поединке для сине-голубых все пошло не по плану уже в первом тайме, по итогам которого воронежские футболистки забили три безответных мяча. Во второй половине ситуация для гостей не улучшилась. «Факел» оформил еще два гола и конечный результат для  «Ротор» стал фатальным - 5:0. Отметим, что по ходу игры подопечные Владислава Карповича остались в меньшинстве после удаления Марии Кавериной на 70-й минуте, а в этой встрече на скамейке запасных у сине-голубых было всего трое игроков. 
Расстраиваться поражению волгоградскому клубу некогда. Уже завтра, 24 сентября, в Воронеже «Ротор», имеющий 12 очков в активе и занимающий четвертую позицию, проведет перенесенный матч восьмого тура против местного ФА «Факел». Начало игры в 9-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивная школа «Ротор» vk.com (архив)

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