Происшествия

Две женщины и мужчина пострадали при взрыве баллона под Волгоградом

Происшествия 28.09.2024 11:18
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28.09.2024 11:18


В Городищенском районе Волгоградской области три человека – две женщины и мужчина – пострадали при взрыве газового баллона на территории частного домовладения. Происшествие, сообщает ИА «Высота 102», произошло накануне, 27 сентября, в поселке Степной на ул. Школьной. 

В больницу скорой помощи №25 в Волгограде с места были доставлены три человека. Это 61-летняя хозяйка дома, а также 43-летний мужчина и 31-летняя женщина, – сообщили информагентству в экстренных службах. – У двоих из них ожоги рук и ног, а последней отравление продуктами горения. 

По предварительным данным, накануне вечером в летней кухне частного дома на ул. Школьной произошел взрыв газового баллона из-за нарушений правил его эксплуатации. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание около 19.30. 


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