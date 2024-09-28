Общество

Волгоградская область вошла топ-5 самых «овощных» регионов России

Общество 28.09.2024 11:29
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28.09.2024 11:29


По данным Министерства сельского хозяйства России, Волгоградская область вошла в пятерку регионов по сбору овощей открытого грунта. На 28 сентября в Волгоградской области собрано уже более 376 тыс. тонн продукции в организованном секторе производства. 

– Волгоградские аграрии собрали более 31 тыс. тонн томатов, 28 тыс. тонн капусты, 160 тыс. тонн лука, порядка 34 тыс. тонн огурцов, более 84 тыс. тонн моркови, более 14 тыс. тонн перца, – рассказали в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. – На полях области также собрано более 8 тыс. тонн свеклы, более 64 тыс. тонн картофеля. 

В числе региональных лидеров по сбору овощей – Городищенский район с результатом на 28 сентября 148 тыс. тонн продукции, а также Среднеахтубинский район, в котором аграриями собрано более 79 тыс. тонн овощей, и Светлоярский район, убравший с полей более 41 тыс. тонн овощей. 

В профильном комитете также отмечают, что Волгоградская область входит и в топ-5 субъектов РФ по производству овощей закрытого грунта – в волгоградских теплицах с начала года выращено 32 тыс. тонн огурцов и более 13 тыс. тонн томатов.

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